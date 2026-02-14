OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour

Ce dimanche, l'OL affronte Nice avec la volonté de poursuivre sa série de victoires. De retour sur le podium lors de la dernière journée, les Lyonnais peuvent compter sur les renforts de Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso pour compenser les absences d'Endrick et Afonso Moreira.

En jouant dimanche soir, l'OL a un avantage : connaitre déjà tous les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et donc savoir si oui ou non il y a encore un coup à faire. Avec la défaite du PSG vendredi soir, il y a déjà cette possibilité de revenir à six points des Parisiens mais aussi de prendre cinq points sur l'OM, tenu en échec ce samedi. Mais c'est aussi du côté de Lens que les choses seront intéressantes à regarder dimanche. En attendant, Paulo Fonseca et ses joueurs se concentrent sur leur match car il faut déjà gagner contre Nice pour espérer avoir d'autres perspectives. Sur une série de douze victoires, les Lyonnais espèrent poursuivre cet état de grâce avant deux déplacements périlleux à Strasbourg puis à Marseille.

Pour ce rendez-vous contre les Aiglons, l'entraîneur portugais peut compter sur la première convocation de Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien, qu'il débute ou entre en jeu, ne sera pas de trop pour compenser les absences d'Endrick, suspendu, et Afonso Moreira, touché à l'ischio. L'ancien de l'Olympiakos n'est pas le seul retour dans le groupe de l'OL puisque Corentin Tolisso revient après cinq matchs d'absence. Le profil du capitaine devrait apporter de la profondeur à une formation qui risque d'en manquer avec les différentes absences offensives.

Le groupe de l'OL contre Nice : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Sulc, Ghezzal, Himbert, Hamdani, Yaremchuk