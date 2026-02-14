Actualités
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l’OL

OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce dimanche, l'OL affronte Nice avec la volonté de poursuivre sa série de victoires. De retour sur le podium lors de la dernière journée, les Lyonnais peuvent compter sur les renforts de Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso pour compenser les absences d'Endrick et Afonso Moreira.

    En jouant dimanche soir, l'OL a un avantage : connaitre déjà tous les résultats de la 22e journée de Ligue 1 et donc savoir si oui ou non il y a encore un coup à faire. Avec la défaite du PSG vendredi soir, il y a déjà cette possibilité de revenir à six points des Parisiens mais aussi de prendre cinq points sur l'OM, tenu en échec ce samedi. Mais c'est aussi du côté de Lens que les choses seront intéressantes à regarder dimanche. En attendant, Paulo Fonseca et ses joueurs se concentrent sur leur match car il faut déjà gagner contre Nice pour espérer avoir d'autres perspectives. Sur une série de douze victoires, les Lyonnais espèrent poursuivre cet état de grâce avant deux déplacements périlleux à Strasbourg puis à Marseille.

    Pour ce rendez-vous contre les Aiglons, l'entraîneur portugais peut compter sur la première convocation de Roman Yaremchuk. L'attaquant ukrainien, qu'il débute ou entre en jeu, ne sera pas de trop pour compenser les absences d'Endrick, suspendu, et Afonso Moreira, touché à l'ischio. L'ancien de l'Olympiakos n'est pas le seul retour dans le groupe de l'OL puisque Corentin Tolisso revient après cinq matchs d'absence. Le profil du capitaine devrait apporter de la profondeur à une formation qui risque d'en manquer avec les différentes absences offensives.

    Le groupe de l'OL contre Nice : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Kamara, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey, Tolisso - Karabec, Sulc, Ghezzal, Himbert, Hamdani, Yaremchuk

    à lire également
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct
    1 commentaire
    1. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - sam 14 Fév 26 à 19 h 36

      J'ai peur que Puel nous joue un très mauvais tour.

      Faut absolument gagner. Parce qu'en face c'est Puel mais aussi parce que le qatar a perdu l'OM a fait nul. C'est une superbe occasion !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour 19:32
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct 18:53
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Hegerberg en pointe, Damaris au milieu 18:03
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 font un très gros coup contre Sochaux 17:00
    Corner Nice - OL
    L'OL devra se méfier d'un Nice "plus agressif défensivement" 15:20
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Nice : Claude Puel fan de Pavel Sulc 14:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record 13:20
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Giraldez n’a pas voulu "créer une pression différente" 11:45
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    OL - Nice : pas de retour de Bard à Décines 11:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre 10:15
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Exclusif - Fonseca : "L’OL n’est pas dépendant d’Endrick" 09:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé pour une récompense individuelle 08:45
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées 08:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL 07:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin" 13/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon 13/02/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL 13/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut