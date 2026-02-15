OL Académie : les U19 concèdent le nul et n’avancent plus

Battus sur leurs deux dernières sorties, les U19 de l’OL ont concédé un nul à la maison contre Dijon. Les joueurs de Florent Balmont laissent encore des points en route dans la course aux play-offs.

Le parcours en Coupe Gambardella est pour le moment parfait, même s’il reste à nuancer avec des équipes de Régional affrontées. En championnat par contre, les U19 de l’OL sont clairement dans le dur. Parfaitement lancés dans la course aux play-offs au moment de passer les fêtes de Noël, les joueurs de Florent Balmont n’y arrivent plus en 2026. Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, l’OL a vu Clermont s’envoler en tête, mais surtout le FC Metz leur passer devant avec trois longueurs d’avance. Alors forcément la venue de Dijon ce dimanche à Meyzieu devait servir à relancer la machine après deux revers de suite.

Quatre montants touchés

Malheureusement, les coéquipiers de Kenan Doganay ont encore laissé des points en route. Incapables de trouver la faille, les Lyonnais ont dû partager les points (0-0) et pourraient ainsi se retrouver à cinq points de la deuxième place… Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé ce dimanche sur l’un des terrains du centre de formation. Pas moins de quatre fois, l’OL a pensé ouvrir le score face au DFCO. Mais quatre montants (deux poteaux et deux transversales) en ont décidé autrement. Un score nul et vierge qui n’arrange pas les joueurs rhodaniens qui vont couper une semaine avant le retour de la Gambardella dans deux semaines.