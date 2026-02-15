Actualités
Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
Endrick après son but pour l’OL contre Laval. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Endrick élu joueur du mois

  • par David Hernandez

    • En lice pour le titre de joueur du mois de décembre/janvier, Endrick a doublé la concurrence de Pavel Sulc et Mason Greenwood. Première récompense individuelle pour l’attaquant de l’OL en Ligue 1.

    Après seulement un mois et demi en Ligue 1, Endrick tient déjà sa première récompense individuelle. Ce dimanche, l’attaquant de l’OL a décroché le titre de meilleur joueur du mois de décembre-janvier. Il était en concurrence avec son coéquipier de club Pavel Sulc et l’attaquant de l’OM, Mason Greenwood. Malgré les très bonnes statistiques du Tchèque, l’impact sportif et médiatique d’Endrick semble avoir permis au Brésilien de ravir ce trophée du mois UNFP.

    Une disette de deux matchs et une suspension

    Avec notamment un triplé à Metz et une passe décisive contre Brest, le joueur prêté par le Real Madrid a rapidement marqué les esprits dans son nouveau club mais aussi dans le championnat de France. Suspendu ce dimanche contre Nice, Endrick ne pourra pas retrouver le chemin du but, lui qui reste sur deux matchs de Ligue 1 sans but. 

    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    OL - Nice : premier pas à venir pour Yaremchuk

