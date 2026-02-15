Actualités
Hans Hateboer lors d'OL - Nice
Hans Hateboer lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Nice (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Bousculé pendant une mi-temps, l’OL a encore montré des preuves de résilience pour venir à bout de Nice. Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

    On a aimé

    L’activité d’Abner et Hateboer

    Dans cette équipe de morts de faim, même les absences d’Endrick ou de Moreira ne se font pas sentir. Les deux ailiers n’auraient certes pas été de trop pour mettre la panique dans la défense niçoise. Mais cet OL 2025-2026 est avant tout un groupe qui vit bien et qui se donne les uns pour les autres. Ce n’est parfois pas clinquant, mais ce dimanche soir, il convient de mettre en avant la solidité du duo défensif à gauche. Depuis son arrivée à l’OL, Hans Hateboer n’avait pas franchement rassuré. Dimanche, il a été aligné comme central gauche dans la défense à trois. Le Néerlandais a fait plus que le boulot.

    Balle au pied, c’est toujours un peu compliqué, mais dans le duel, l’ancien Rennais a répondu présent. Il a été à la limite de concéder un penalty, mais même en étant pris de vitesse, il n’a jamais rien lâché, bien aidé par Abner. Le Brésilien prend confiance match après match et cela se ressent dans ses initiatives. Il a certes son côté brésilien qui ressort sur des talonnades dans la course, mais son pied gauche est une vraie force. Son centre pour Tolisso en est la preuve, même si son match dans son ensemble est à souligner. 

    On a moins aimé

    Le duo Morton - Tolisso en difficulté technique

    Ce dimanche, avec l’absence d’Endrick et d'Afonso Moreira, Paulo Fonseca avait décidé de renforcer son milieu de terrain. Dans un système en 3-4-2-1, Tyler Morton et Corentin Tolisso, malgré son but, ont eu du mal avec pas mal d’approximations techniques. L'Anglais a manqué pas mal de passes faciles, notamment à cause d’un peu de dilettantisme. Il est tellement parfait d’habitude que cela se ressent forcément tout de suite quand il y a un coup de moins bien.

    Heureusement pour Morton, Tanner Tessmann était plutôt dans un bon soir et a pris les commandes du milieu. Car pour son retour, Corentin Tolisso n’a pas été très inspiré. Il l’a parfaitement été à la 43e et tant mieux pour l’OL avec cette ouverture du score. Mais globalement, le manque de rythme s’est fait sentir pour le capitaine, parfois lent dans ses décisions et pas très juste techniquement. Mais après trois semaines d’absence, cela peut s’entendre.

    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Un temps bousculé par Nice, l’OL reste inarrêtable (2-0)
    3 commentaires
    1. Ledromois
      Ledromois - dim 15 Fév 26 à 23 h 38

      ce que je note, c'est qu'il reste 12 matchs et l'Ol a 11 pts d'avance sur la 5ème place. Il faudrait perdre 4 matchs et que les autres gagnent tout

      
      1. Avatar
        leroilyon - dim 15 Fév 26 à 23 h 40

        Yes et si on gagne tout nos matchs on sera pas loin du titre ! 😉

        
    2. Avatar
      leroilyon - dim 15 Fév 26 à 23 h 39

      Je comprend qu'on puisse souligner les difficultés de Tolisso et Morton en première mais je trouve qu'ensuite apres la sortie de Tolisso, Morton est enorme..
      Nice joue son va tout en premiere il faisait un pressing tout terrain c'était pas évident de ressortir, on l'a fait qu'une seule fois et ca à fait mouche!
      Non vraiment aucun ne ma déçu ce soir et je suis d'accord pour Hateboer c'est toujours à la limite mais il a fait son match à un poste qui n'est pas le sien..

      

