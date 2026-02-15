OL - Nice (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Bousculé pendant une mi-temps, l’OL a encore montré des preuves de résilience pour venir à bout de Nice. Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

On a aimé

L’activité d’Abner et Hateboer

Dans cette équipe de morts de faim, même les absences d’Endrick ou de Moreira ne se font pas sentir. Les deux ailiers n’auraient certes pas été de trop pour mettre la panique dans la défense niçoise. Mais cet OL 2025-2026 est avant tout un groupe qui vit bien et qui se donne les uns pour les autres. Ce n’est parfois pas clinquant, mais ce dimanche soir, il convient de mettre en avant la solidité du duo défensif à gauche. Depuis son arrivée à l’OL, Hans Hateboer n’avait pas franchement rassuré. Dimanche, il a été aligné comme central gauche dans la défense à trois. Le Néerlandais a fait plus que le boulot.

Balle au pied, c’est toujours un peu compliqué, mais dans le duel, l’ancien Rennais a répondu présent. Il a été à la limite de concéder un penalty, mais même en étant pris de vitesse, il n’a jamais rien lâché, bien aidé par Abner. Le Brésilien prend confiance match après match et cela se ressent dans ses initiatives. Il a certes son côté brésilien qui ressort sur des talonnades dans la course, mais son pied gauche est une vraie force. Son centre pour Tolisso en est la preuve, même si son match dans son ensemble est à souligner.

On a moins aimé

Le duo Morton - Tolisso en difficulté technique

Ce dimanche, avec l’absence d’Endrick et d'Afonso Moreira, Paulo Fonseca avait décidé de renforcer son milieu de terrain. Dans un système en 3-4-2-1, Tyler Morton et Corentin Tolisso, malgré son but, ont eu du mal avec pas mal d’approximations techniques. L'Anglais a manqué pas mal de passes faciles, notamment à cause d’un peu de dilettantisme. Il est tellement parfait d’habitude que cela se ressent forcément tout de suite quand il y a un coup de moins bien.

Heureusement pour Morton, Tanner Tessmann était plutôt dans un bon soir et a pris les commandes du milieu. Car pour son retour, Corentin Tolisso n’a pas été très inspiré. Il l’a parfaitement été à la 43e et tant mieux pour l’OL avec cette ouverture du score. Mais globalement, le manque de rythme s’est fait sentir pour le capitaine, parfois lent dans ses décisions et pas très juste techniquement. Mais après trois semaines d’absence, cela peut s’entendre.