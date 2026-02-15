Actualités
Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un temps bousculé par Nice, l’OL reste inarrêtable (2-0)

  • par David Hernandez
  • 45 Commentaires

    • En ballottage favorable avant la rencontre pour faire une belle opération au classement, l’OL n’a pas manqué l’occasion une fois de plus. Grâce à sa victoire 2-0 contre Nice, la formation lyonnaise sécurise sa troisième place.

    Est-ce que ce n’est pas la marque des grandes équipes ? Ce dimanche soir, l’OL n’a pas livré une très grande partition, mais a encore gagné (2-0). Pire, Nice peut certainement repartir avec des regrets de son voyage dans la capitale des Gaules. Après douze victoires consécutives, la question est de savoir quand cette série prendra fin. Les Aiglons bien plus remplumés depuis l’arrivée de Claude Puel avaient la bonne tête de fauteur de trouble. Ce n’est pas passé loin en première mi-temps, mais l’OL a tenu bon. Pourtant, à cause d’approximations techniques bien supérieures à la normale, les Lyonnais ont cherché à se mettre en difficulté.

    Nice a cherché à attaquer le but de Greif mais le portier a réussi à s’interposer pour empêcher cette ouverture du score de Diop (22e) ou Louchet (28e). Peu inspiré offensivement avec les absences d’Endrick et de Moreira, l’OL n’a pas montré grand-chose. Et puis, comme tout sourit à cette équipe et qu’elle ne lâche rien, l’abnégation de Mata puis de Sulc a permis de partir en contre et une circulation de passes quasi parfaite a mis Abner sur orbite pour déposer son ballon sur Tolisso qui a fait preuve de sang-froid au deuxième poteau.

    Des débuts pour Yaremchuk et Kamara

    Une libération pour le Parc OL, un coup de massue pour Nice. La mi-temps a poussé les Aiglons à repartir sur les mêmes bases et sans un arrêt de Greif devant Louchet (49e), les compteurs auraient été remis à zéro. Les joueurs de Paulo Fonseca ont laissé passer l’orage et sur un raid individuel, Sulc a vu le cadre se dérober (51e). Le deuxième a été le bon pour le Tchèque même s’il n’a pas marqué.

    Mais en déboulant côté droit, le numéro 10 a créé la panique dans la surface niçoise et le talent technique de Nartey a fait le reste pour faire le break juste après l’heure de jeu (2-0, 64e). Respirant bien mieux, l’OL a contenu les assauts sudistes, tandis que Roman Yaremchuk a fait ses débuts à une dizaine de minutes de la fin. Il y a encore des choses à redire dans cette victoire, mais comment ne pas aimer cette équipe à qui rien ne semble pouvoir arriver ? Encore un succès et le record de 2006 sera égalé. Qui l’aurait cru l’été dernier ?

    45 commentaires
    1. Toitoi
      Toitoi - dim 15 Fév 26 à 22 h 49

      Match globalement pas très joli à suivre, bien que solide et efficace de notre part.
      Pour moi, ce sont surtout nos individualités qui nous ont permis d'assurer la victoire.

      Quoi qu'il en soit, il fait bon d'être supporteur lyonnais depuis deux mois !

      Signaler
      1. Avatar
        zikos35 - dim 15 Fév 26 à 22 h 50

        Pas d'accord. On a eu de très grosses séquences collectives en deuxième mi-temps.

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - dim 15 Fév 26 à 23 h 00

          Effectivement, c'est allé mieux en seconde mi-temps, je dirais à partir de l'heure de jeu, sachant que nous avons marqué 5 minutes après, mais cela signifie quand même qu'on a fait 60 minutes moyennes, et 30 de meilleure qualité. D'où mon "globalement".
          Après, on ne se plaindra certes pas de cette 13e victoire de suite.

      2. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - dim 15 Fév 26 à 22 h 58

        C'est la talent individuel qui nous a permis de marquer, mais c'est la force collective défensive qui nous fait gagner ce match.
        Bravo les gars, vous me faites kiffer.

        Signaler
      3. Valbranque
        Valbranque - dim 15 Fév 26 à 23 h 12

        Arrête de dire n’importe quoi. Le premier but est une récitation collective.
        La victoire dans son ensemble est à mettre au crédit du collectif. Il n’y a qu’à voir le nombre de passes réussies

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - dim 15 Fév 26 à 23 h 22

          Je ne dis pas n'importe quoi, et toi arrête de me parler le branque.

        2. Valbranque
          Valbranque - dim 15 Fév 26 à 23 h 38

          Sérieux toitoi tu as regardé le match pour sortir de telles salades, ou tu as juste vu le replay du but de Nartey où certes il nous fait une belle petite action individuelle pour marquer son but ? Et pourquoi tu m’insultes encore ?
          Tu peux pas savourer une victoire sans venir mettre ton brin de négativité. On est des supporters ou des maîtres d’école ?

    2. OL-91
      OL-91 - dim 15 Fév 26 à 22 h 49

      Paris, nous voici ! 😁

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 15 Fév 26 à 22 h 50

      Je vais reprendre un vieux chant d'antan à Gerland :
      " Si cette équipe vous em***de
      Pour vous faire ch**r
      On va la faire gagner !
      Allez l'OL, Allez l'OL "

      La 13ème, épicétou ! 😜
      FORZA L'OL !

      Signaler
      1. Bidibulle
        Bidibulle - dim 15 Fév 26 à 22 h 59

        Dédé... oui j adorais ce chant... repris des conscrits...

        Mazette que de souvenirs au stade!!!

        "Et c est l OL 89 , si cette equipe elle vous......!!!"

        Signaler
    4. Avatar
      ggs - dim 15 Fév 26 à 22 h 50

      Samba a la maison, BRAVO

      Signaler
    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 15 Fév 26 à 22 h 51

      Et en plus une victoire contre le destructeur de Club 🎉🍻

      Signaler
      1. Avatar
        Lovic - dim 15 Fév 26 à 23 h 20

        Ce que j'aime cette équipe, une belle victoire d'équipe vous avez qu'à revoir les séquences de 1ère but, magnifique. Niveau jeu ça été mieux en 2ème mi-temps on a mieux géré le match par contre la semaine prochaine c'est Strasbourg, il faudra être bon 90min. 💪

        Signaler
    6. Avatar
      leroilyon - dim 15 Fév 26 à 22 h 51

      Une solidité et une solidarité exceptionnelle, Niakhate incroyable ce soir!
      J'ai envie de féliciter tout le monde, c'était vraiment pas evident entre les absents, la compo etc ..

      L'efficacité est incroyable.
      Mais cette saison les planètes sont aligné..
      A 6 points du psg, avec Frappart à Rennes, avec le vol du match aler contre Paris, avec le retour du PFC alors qu'on menait 3-0, bref je vais finir par avoir des regrets.

      La maîtrise en 2eme mi-temps m'a épaté..
      Mais merci l'OL !

      Signaler
    7. j.f.ol
      j.f.ol - dim 15 Fév 26 à 22 h 52

      Match pas extraordinaire mais l'ol a fait le job
      Forcemment avec l'accumulation des matchs et des compétitions on ne jouera pas tous nos matchs avec notre meilleur 11 titulaire
      Bravo aux joueurs et a Fonseca d'avoir su mettre en place une équipe pour aller chercher les trois points

      Nartey, belle pioche tout de même, un but ultra important qui nous met à l'abri

      Signaler
    8. Avatar
      Poupette38 - dim 15 Fév 26 à 22 h 52

      Quel match de M.... , tjrs jouer derrière c'est crispant, je ne retiens que la victoire et la tête de CP 😍
      Il est émotif Paulo

      Signaler
    9. OL-91
      OL-91 - dim 15 Fév 26 à 22 h 53

      Et sans nos deux taurillons !

      Signaler
    10. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - dim 15 Fév 26 à 22 h 53

      Bravo à eux pour l'abnégation, la grande solidarité et la grande efficacité collective.
      On sent un groupe qui vit bien.
      Heureux d'avoir vu Kamara rentrer, c'est l'occasion pour lui de se fondre dans le groupe et d'apprécier une première victoire (très beau tacle de sa part d'ailleurs).

      Heureux aussi pour Yaremchuk pour la même raison, il a l'air à l'aise balle au pied aussi.

      Une deuxième mi temps bien plus maîtrisée et une excellente rentrée de Merah !

      (Et Nartey et Morton excellents dans leurs rôles aussi)

      Signaler
    11. Montcoua
      Montcoua - dim 15 Fév 26 à 22 h 53

      BRAVO FONSECA !!!

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - dim 15 Fév 26 à 23 h 06

        Oui, c'est bien de le dire, il fait des miracles avec une équipe B en attaque. Et ça marche !

        Signaler
    12. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 15 Fév 26 à 22 h 54

      Non mais Sulc a fait encore un match extraordinaire.

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - dim 15 Fév 26 à 22 h 59

        Un peu moins que d'habitude, mais ça ne l'a pas empêché de faire une passe dé.

        Signaler
      2. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - dim 15 Fév 26 à 23 h 00

        Quel match de cochon encore de Pavel !
        Totalement fan.

        Signaler
      3. OLVictory
        OLVictory - dim 15 Fév 26 à 23 h 01

        il a été simplement énorme !
        Pas besoin d'encourager les autres, il suffit de leur dire de suivre Sulc

        Signaler
    13. Avatar
      Olisev - dim 15 Fév 26 à 22 h 56

      Je n'ai pas pu voir la première mi-temps je n'ai lu que les commentaires sur l'autre post. Du coup, n'ayant vu que la seconde, j'ai trouvé un match facile, maîtrisé, avec des niçois peu dangereux. Mais je sais que mon analyse n'est que partielle (et partiale aussi !)

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 15 Fév 26 à 22 h 57

        Tu as bien résumé la 2eme mi-temps..

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 15 Fév 26 à 23 h 00

          Ouais la première était à chier, du bas niveau comme souvent dans notre championnat.

    14. Avatar
      zikos35 - dim 15 Fév 26 à 22 h 56

      Maintenant deux énormes morceaux à venir et à l'extérieur. Strasbourg et Marseille.

      Signaler
      1. Le_Lyonniste
        Le_Lyonniste - dim 15 Fév 26 à 23 h 02

        Ca va être difficile de prolonger notre invincibilité au-delà de ces 2 matchs.

        Signaler
    15. florentdu42
      florentdu42 - dim 15 Fév 26 à 23 h 00

      Honnêtement, je ne sais même plus quoi dire.

      Avec le nombre d'absents :endrick, fofana, moreira, nuamah, mangala, tagliafico, Kluivert.

      Excusez du peu.

      Et malgré ça, fonseca fait un boulot monstre car si l'équipe est aussi solide, solidaire, il y est pour beaucoup.

      Face à Nice, avec nos absents, surtout sans joueurs de profondeurs sur les côté, et avec une équipe de nice que je voyais nous contrer et prendre en vitesse dsns notre dos, j'étais pas serein.

      En 1ere mi temps, on a souffert, mais derrière on est bien placé,, tous le monde défend,.

      Je ne sais pas qui sortir tellement je trouve que les joueurs sont dans l'envie collective.

      Même AMN que je n'épargne pas, à été pas mal.
      Sulc, c est fou, je ne trouve même plus de mot. C est typiquement le type de joueur que j'aime, qui se donne à fond.

      On ne gagnera peut être pas à Strasbourg car c est difficile comme déplacement, mais je savoure et je pense que la force collective que dégage cette équipe, c est épatant et c est ce que j'aime.

      Bref, merci

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 15 Fév 26 à 23 h 02

        Oui merci pour ton com ..
        Je pense qu'on se rend pas bien compte.

        Signaler
    16. Bidibulle
      Bidibulle - dim 15 Fév 26 à 23 h 01

      La deuxieme mi temps on est pas loin de la lecon de foot.

      Pas mal le ptit danois!!!!

      Signaler
    17. Jerinho
      Jerinho - dim 15 Fév 26 à 23 h 04

      Je retiens tout simplement important 3 points, cette victoire nous permet distancer à OM. Vu le reste sera tres difficile à venir cette calendrier. Sinon l’équipe a fait tout clean job , toujours amener par un patron Tolisso !
      Vivement récupérer les blessés pour souffler le reste de l’équipe.

      Bravo à tout les joueurs , Allez OL !

      Ps: J’ai l’impression que Puel est en train de bâtir les aiglons en équipe comme elle nous pose des problèmes. Fort heureusement notre défense a fait du bon boulot.

      Signaler
    18. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 15 Fév 26 à 23 h 05

      On l'aime de plus en plus notre OL, et les supporters au stade ne s'y trompent pas .

      Le foot champagne, on verra plus tard, en attendant on avance, on avance.
      En mai, face à Lens, on aura tous oublié le petit Nice du triste et pathétique Claude Puel ...
      Bonne soirée à tous, même aux inquiets !😜

      Signaler
    19. florentdu42
      florentdu42 - dim 15 Fév 26 à 23 h 06

      Hateboer, il a fait son match, je suis content pour lui.
      Tessmann, j'ai toujours autant de mal avec lui.
      Nartey , c est un talent brut. Il va falloir lui laisser du temps car il aura logiquement un moment de retombée, mais on voit un trident Morton tolisso Nartey qui a de la gueule.

      Abner aussi, avant il était bien offensivement et défensivement il était en difficulté.
      Mais il a clairement progressé.

      Par contre surtout pas d enflammade, surtout quand je lis que beaucoup disent à la tv ou sur les réseaux notre écart avec Paris et Lens.
      Moi je regarde plutôt l avance qu'on a sur Marseille.
      Prenons match après match, visons déjà cette 3eme place, inespérée je le rappelle en début de saison.

      SAVOURONS,

      Signaler
    20. Avatar
      Grokik - dim 15 Fév 26 à 23 h 07

      Quel match de Sulc encore ! Quand il déborde sur l'aile pour le deuxième but, je me suis dit : " ce mec a un moteur, c'est pas possible !".
      On est 3eme. A cinq points devant Marseille. 13eme victoire d'affilée TTC. C'est beau !

      Signaler
    21. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 15 Fév 26 à 23 h 08

      Dans un ou deux ans, on gagne le championnat !

      Signaler
    22. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - dim 15 Fév 26 à 23 h 12

      13e victoire de l'OL (TCC). La 7e en Ligue 1.

      Signaler
    23. Koko
      Koko - dim 15 Fév 26 à 23 h 19

      J'avais parié 3/0. Bon l'essentiel c'est la gagne !

      Signaler
    24. LeCaladois
      LeCaladois - dim 15 Fév 26 à 23 h 20

      On a désormais 11 points d'avance sur le 5 ème !

      Signaler
    25. LeCaladois
      LeCaladois - dim 15 Fév 26 à 23 h 22

      Merci Abdelli d'avoir choisi l'OM.
      Nartey quelle belle pioche.

      Signaler
    26. Avatar
      olgoneforever - dim 15 Fév 26 à 23 h 23

      Nous sommes dans la navette Eurexpo....ça chante fort !
      On est là et bien là....!
      Ce match c'est à l'image de Pavel : pas élégant mais à l'arraché, à fond ....
      Pavel ...Il est sur les deux buts !

      Signaler
    27. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - dim 15 Fév 26 à 23 h 25

      sacré ambiance dans le kop nord. je suis rinçé. mais pour la bonne cause. une sacrée communion entre les supporters le coach et les joueurs . l’OL est de retour et il va falloir compter avec nous sur cette fin de saison. que du bonheur ! ❤️💙

      Signaler
    28. Avatar
      pathetikOL - dim 15 Fév 26 à 23 h 27

      le match sérieux qu'on attendait de notre OL ressuscité ! bravo aux joueurs et au staff. Je vais devoir changer de pseudo .... enfin ...

      Signaler

