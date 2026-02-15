Bousculé en première mi-temps par Nice, l'OL a marqué au meilleur des moments juste avant la pause. De retour, Corentin Tolisso a salué la performance de ses coéquipiers, qui n'ont jamais paniqué.

Nice vous a bousculés en première mi-temps, mais l'OL ressort avec la victoire (2-0). On sent que c'est chirurgical, que c'est froid, que c'est calme...

Je trouve qu'il y a une certaine part de maturité, surtout dans le match d'aujourd'hui, de la part de tous les joueurs. Peut-être que ce genre de match, on n'aurait pas forcément gagné en début de saison. Je trouve qu'on a fait pas mal d'erreurs en début de saison. Quand je revois le match de Toulouse, on gagne 1-0 et on prend ses deux buts. Ou même le match à Nice, où ils vont quatre fois dans la surface, ils marquent trois buts. Je pense qu'on a appris de ces erreurs, qu'on grandit tous ensemble, en tant que groupe. Je pense qu'on l'a vu ce (dimanche) soir, c'était une victoire assez mature.

"On est en pleine confiance"

Treize victoires de suite, ça commence à chiffrer. Vous n'aviez jamais connu ça...

Ah non, c'est sûr (rires). Je ne suis même pas sûr d'avoir connu ça au Bayern. Mais c'est bien, le record est de 14 si je ne me trompe pas. Bien sûr que c'est un objectif à aller chercher, ça va être dur parce qu'on sait qu'on a un gros déplacement la semaine prochaine à Strasbourg. Mais en tout cas on va tout faire pour gagner. Faire 14 comme le grand Olympique lyonnais des années 2000, ce serait franchement bien pour toute l'équipe et une belle récompense.

En quoi la série actuelle vous aide dans les matchs ?

Il y a de la confiance en fait, il y a beaucoup de confiance. Et le fait de gagner les matchs, la confiance vient de plus en plus. Et je pense qu'on peut le voir sur ce genre de match, quand tu es "full" confiance, il y a des actions qui finissent au fond alors que peut-être d'habitude elles ne finiraient pas au fond. Je n'ai pas envie d'en reparler, mais quand ç'a été dur à l'OL, on était juste dans cette période où les équipes allaient tirer et marquaient. Tu avais l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais, le meilleur match de ta vie, il suffisait que l'adversaire tire et ça rentrait.

En ce moment c'est plus en notre faveur. Je vois le match qu'on a fait à Nantes la semaine dernière et quand leur attaquant tire, elle est déviée et elle finit sur le poteau. Aujourd'hui, on fait une première mi-temps pas très bonne, mais on a une occasion, on la met au fond. C'est tous ces détails et je pense qu'avec l'enchaînement des victoires, avec la confiance, ça nous sauvera.