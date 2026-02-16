Ligue 1 : le podium déjà joué ? L’OL ne veut pas céder à la facilité

En s’imposant contre Nice, l’OL a fait un joli coup au classement. Avec désormais cinq points d’avance sur l’OM, le club lyonnais ne veut pas céder aux sirènes d’un combat déjà gagné.

Sept à la suite. Dimanche soir, en plus de se rapprocher d’un record toutes compétitions confondues, l’OL est également revenu à une petite victoire de son record de succès consécutifs en Ligue 1. À Strasbourg, l’enjeu historique sera donc double pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. En s’imposant 2-0 contre Nice dimanche soir, l’OL a fait plus que poursuivre son incroyable série. La formation rhodanienne a emmagasiné encore un peu plus de confiance avant de se coltiner deux déplacements périlleux à la Meinau donc et à Marseille une semaine plus tard.

Ce voyage au Vélodrome pourrait bien valoir plus que trois points puisque les Lyonnais ont réussi à prendre cinq unités d’avance sur l’OM après 22 journées. Un matelas confortable et décisif dans la course au podium ? Il ne faut pas compter sur les surprenants troisièmes de Ligue 1 pour clore le débat. "Le podium déjà assuré ? Pas du tout, a vite tempéré Tolisso après le match. On avait cinq points de retard sur Lille à la mi-saison, on en a désormais cinq d’avance sur l’OM. Ce que je veux montrer par là, c’est que ça peut aller très vite dans le football. On prend les matchs les uns après les autres, mais on veut continuer cette belle série bien sûr."

Tolisso : "Personne ne se souciait de nous quand ça allait mal"

En pleine confiance après ces treize victoires de suite, l’OL est dans un état d’esprit bien différent de celui de l’OM qui vient de perdre coup sur coup son entraîneur (Roberto De Zerbi) et son directeur sportif (Mehdi Benatia). Un climat volcanique comme il en existe souvent dans le sud de la France, mais sur lequel ne se focalisent pas l’OL et son capitaine. "Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais je suis déjà assez focalisé sur notre équipe. J’ai connu des moments difficiles à l’OL et personne ne se souciait de nous. Donc ça ne m’intéresse pas entre guillemets ce qui se passe à Marseille."

En se concentrant sur lui-même, l’OL trouvera certainement la bonne recette pour faire prolonger ce bonheur et pourquoi pas retrouver les joies de la Ligue des champions la saison prochaine. Mais il reste encore du temps.