OL - Nice (2-0) : Puel n’aurait pas dit non à un penalty

Saluant le côté clinique de l’OL dimanche soir, Claude Puel estimait qu’un penalty aurait pu être sifflé à Nice juste avant le but du break de Noah Nartey.

C’est toujours un retour particulier et il ne l’avait plus connu depuis 2021 et son départ de l’AS Saint-Étienne. Cinq ans plus tard, Claude Puel a fait son retour à Décines pour affronter l’OL. Un passage qui lui a permis de "revoir du monde, c’était bien" et de s’offrir une mini-bronca à l’annonce des équipes. "Le public lyonnais a plutôt été gentil avec moi, c’était la Saint-Claude aussi (sourire)." Il aurait certainement préféré que ces retrouvailles se terminent par une victoire des Aiglons.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de mettre à mal la suprématie lyonnaise dimanche soir. Néanmoins, le coach niçois ne pouvait que regretter de ne pas avoir validé les différents temps forts avec un but. "On a fait une très bonne première période, où l’on a dominé. On a été conquérants mais on n’a pas su concrétiser. C’est là où nous devons progresser. On n’a pas su faire mal à l’OL. Quand on a de belles situations, il faut les exploiter."

"Une différence de gabarit, mais ça aurait pu se siffler"

Il faut dire que Dominik Greif a parfaitement joué son rôle de dernier rempart en s’interposant devant Diop ou Louquet. À ces occasions manquées, Nice a dû faire face au sang-froid lyonnais avec une ouverture du score "avant la pause qui a fait mal". En plus de ce but de Corentin Tolisso, Claude Puel regrettait la décision de M. Léonard de ne pas accorder un penalty aux Aiglons. Un choix aux lourdes conséquences puisque l’OL fera le break dans la foulée de cette action entre Boudache et Hateboer. "Juste avant le 2e but de Lyon, on aurait pu espérer un pénalty quand le défenseur a mis la main sur Boudache et l’a déséquilibré. Ça pouvait se siffler." L'arbitre, rapidement aidé par la VAR, a fait signe que non et Noah Nartey s'en est allé marquer le 2-0 pour définitivement tuer le suspense de ce match.