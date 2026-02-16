Actualités
Claude Puel, entraîneur de Ligue 1
Claude Puel, entraîneur de Ligue 1 (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

OL - Nice (2-0) : Puel n’aurait pas dit non à un penalty

  David Hernandez
    • Saluant le côté clinique de l’OL dimanche soir, Claude Puel estimait qu’un penalty aurait pu être sifflé à Nice juste avant le but du break de Noah Nartey.

    C’est toujours un retour particulier et il ne l’avait plus connu depuis 2021 et son départ de l’AS Saint-Étienne. Cinq ans plus tard, Claude Puel a fait son retour à Décines pour affronter l’OL. Un passage qui lui a permis de "revoir du monde, c’était bien" et de s’offrir une mini-bronca à l’annonce des équipes. "Le public lyonnais a plutôt été gentil avec moi, c’était la Saint-Claude aussi (sourire)." Il aurait certainement préféré que ces retrouvailles se terminent par une victoire des Aiglons.

    Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de mettre à mal la suprématie lyonnaise dimanche soir. Néanmoins, le coach niçois ne pouvait que regretter de ne pas avoir validé les différents temps forts avec un but. "On a fait une très bonne première période, où l’on a dominé. On a été conquérants mais on n’a pas su concrétiser. C’est là où nous devons progresser. On n’a pas su faire mal à l’OL. Quand on a de belles situations, il faut les exploiter."

    "Une différence de gabarit, mais ça aurait pu se siffler"

    Il faut dire que Dominik Greif a parfaitement joué son rôle de dernier rempart en s’interposant devant Diop ou Louquet. À ces occasions manquées, Nice a dû faire face au sang-froid lyonnais avec une ouverture du score "avant la pause qui a fait mal". En plus de ce but de Corentin Tolisso, Claude Puel regrettait la décision de M. Léonard de ne pas accorder un penalty aux Aiglons. Un choix aux lourdes conséquences puisque l’OL fera le break dans la foulée de cette action entre Boudache et Hateboer"Juste avant le 2e but de Lyon, on aurait pu espérer un pénalty quand le défenseur a mis la main sur Boudache et l’a déséquilibré. Ça pouvait se siffler." L'arbitre, rapidement aidé par la VAR, a fait signe que non et Noah Nartey s'en est allé marquer le 2-0 pour définitivement tuer le suspense de ce match.

    10 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - lun 16 Fév 26 à 12 h 34

      Effectivement c'est du 50/50 , ça pouvait se siffler .
      La zone grise comme ils disent .
      On a eu la chance que l'arbitre ne soit pas contre nous cette fois ci !!

      1. Avatar
        Interol - lun 16 Fév 26 à 13 h 08

        Pour moi c'est du 0/100. Depuis quand une main posée sur l'épaule est une faute ? Même potentiellement ? Il faudrait au moins qu'il y ait poussette pour se poser la question d'un penalty.

        1. OLVictory
          OLVictory - lun 16 Fév 26 à 13 h 29

          Et qu'est-ce que cette main fait sur l'épaule si ce n'est pour la pousser ou la retenir ?
          Ca pourrait se siffler si tous les arbitres décidaient de le faire en même temps, mais ils ne font que rarement.

    2. Avatar
      OctoGone - lun 16 Fév 26 à 13 h 06

      Ca aurait pu mais ça aurait été très sévère. Hateboer joue le duel de manière rugueuse et le niçois se laisse tomber très facilement. La différence de gabarit amplifie l'impression visuelle mais au ralenti c'est plus clair. L'arbitre est très bien placé d'ailleurs et doit bien sentir l'action.
      Les 2 choses que je veux souligne sur cette action :
      - Le retour de Hateboer et son match en général. Qui aurait cru en lui il y a peu de temps ?
      - La réussite qui est de notre côté. On passe d'un penalty et d'une égalisation probable à 2-0 en 1 minute. Il y a peu, on aurait eu l'inverse à tous les coups.

    3. olympiklyon
      olympiklyon - lun 16 Fév 26 à 13 h 10

      Je trouve sa déclaration assez intelligente, il hurle pas à l'erreur

      1. Juni38
        Juni38 - lun 16 Fév 26 à 13 h 12

        Très sobre et correct , oui .

      2. Avatar
        Gune56 - lun 16 Fév 26 à 13 h 19

        Très "Sage"

    4. cavegone
      cavegone - lun 16 Fév 26 à 13 h 27

      Tant mieux que ça s’apaise un peu avec lui.

      Il a raison pour moi 1-1 (en imaginant que le penalty était dedans) ça reflétait une certaine réalité du match.

      Mais Greif est bon pour arrêter les penos 😉
      Et pas que… je mets les pieds dans le plat, j’ai souffert avec Antho Lopès (1 seul peno arrêté chez nous !!!).
      Il sortait des matchs solides à ramener des points mais jamais dans la continuité.
      Ce que fait Greif c’est juste ce que j’aime.

      Pas de fioritures, mais toujours décisif. Les deux duels en première j’ai trop souvenir qu’Antho les prenait ceux là.
      Et on disait à chaque fois qu’il n’y pouvait rien, ce qui est sans doute vrai, mais qu’est-ce que ça fait du bien toutes ces clean sheets ! 🤩

      Et je ne fais pas d’opposition avec Lopes en ce moment, ils n’ont pas le même âge, ni la même défense mais je me réjouis juste d’avoir un gardien qui correspond au profil moderne.

      Enfin il était temps ! 😁

      1. OLVictory
        OLVictory - lun 16 Fév 26 à 13 h 33

        Ca ne te fait pas réagir quand tu vois qu'il ne sort que rarement, même sur des ballons qui semblent à sa (longue) portée ?
        J'ai l'impression d'être passé d'un extrême à l'autre.

    5. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 16 Fév 26 à 13 h 27

      Un match ne tient pas à grand chose parfois.
      Je tiens à redire pour les rechigneurs que des pts de perdu dans la saison c'est le cas pour tout le monde, Nice en est encore un bon exemple. je dis ça pour ceux qui ne réfléchissent jamais plus loin que leur bout de chauvinisme.

