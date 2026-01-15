OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus

En fin de contrat à l'issue de la saison, Alice Sombath a prolongé son contrat avec l'OL Lyonnes. La défenseure s'est engagée pour une année supplémentaire, jusqu'en 2027.

En une semaine, l'OL Lyonnes a réglé la situation de trois de ses quatre joueuses en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2025-2026. Le club a prolongé Inès Benyahia pour deux ans, et vu Lindsey Horan annoncer son départ. Elle retournera aux États-Unis l'été prochain. Restait Teagan Micah et Alice Sombath.

Nous avons à présent la réponse pour la défenseure française. Ce jeudi, la formation lyonnaise a officialisé l'ajout d'une année supplémentaire dans le bail de la footballeuse de 22 ans. La voilà à présent liée aux championnes de France entre titre jusqu'en juin 2027. Une prolongation de courte durée qui signifie que la question se reposera dans quelques mois.

Premier capitanat à 22 ans

Arrivée en 2020 en provenance du Paris Saint-Germain, Alice Sombath a porté à 92 reprises le maillot rhodanien depuis ses débuts chez les professionnelles en 2021. Mercredi, lors du match contre Lens (1-0), elle a arboré pour la première fois le brassard de capitaine, entrant ainsi dans l'histoire. Sera-t-elle amenée à retrouver cette responsabilité ? Au vu du turn-over impulsé par Jonatan Giráldez semaine après semaine, ce n'est pas à exclure.

Il sera également intéressant d'observer le rôle qu'elle aura lors des affiches qui comptent. La paire Wendie Renard - Ingrind Engen part évidemment favorite dans l'axe. Mais il n'est pas exclu qu'elle soit placée à droite, en concurrence avec Tarciane et Ashley Lawrence. Réponse au printemps.