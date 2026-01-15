Actualités
Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
Alice Sombath lors du match Arsenal – OL (@ArsenalWFC)

OL Lyonnes : Alice Sombath signe pour une saison de plus

  • par Gwendal Chabas
  11 Commentaires

    • En fin de contrat à l'issue de la saison, Alice Sombath a prolongé son contrat avec l'OL Lyonnes. La défenseure s'est engagée pour une année supplémentaire, jusqu'en 2027.

    En une semaine, l'OL Lyonnes a réglé la situation de trois de ses quatre joueuses en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2025-2026. Le club a prolongé Inès Benyahia pour deux ans, et vu Lindsey Horan annoncer son départ. Elle retournera aux États-Unis l'été prochain. Restait Teagan Micah et Alice Sombath.

    Nous avons à présent la réponse pour la défenseure française. Ce jeudi, la formation lyonnaise a officialisé l'ajout d'une année supplémentaire dans le bail de la footballeuse de 22 ans. La voilà à présent liée aux championnes de France entre titre jusqu'en juin 2027. Une prolongation de courte durée qui signifie que la question se reposera dans quelques mois.

    Premier capitanat à 22 ans

    Arrivée en 2020 en provenance du Paris Saint-Germain, Alice Sombath a porté à 92 reprises le maillot rhodanien depuis ses débuts chez les professionnelles en 2021. Mercredi, lors du match contre Lens (1-0), elle a arboré pour la première fois le brassard de capitaine, entrant ainsi dans l'histoire. Sera-t-elle amenée à retrouver cette responsabilité ? Au vu du turn-over impulsé par Jonatan Giráldez semaine après semaine, ce n'est pas à exclure.

    Il sera également intéressant d'observer le rôle qu'elle aura lors des affiches qui comptent. La paire Wendie Renard - Ingrind Engen part évidemment favorite dans l'axe. Mais il n'est pas exclu qu'elle soit placée à droite, en concurrence avec Tarciane et Ashley Lawrence. Réponse au printemps.

    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Lens (1-0) : un "bon début de match", mais une "finition pas au rendez-vous" pour Giráldez
    11 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 15 Jan 26 à 17 h 09

      Bien vu Ponsot !

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - jeu 15 Jan 26 à 17 h 11

      Un an de plus pour Alice.... On aimerait même la garder un peu plus... 😉
      https://www.instagram.com/p/DTiYk-4jFod/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - jeu 15 Jan 26 à 17 h 14

        Oui pourquoi une durée si courte? Est-ce la volonté du club ou de la joueuse?

        Signaler
        1. chignol
          chignol - jeu 15 Jan 26 à 17 h 24

          Comme tout le monde je me suis posé la question. Mon impression immédiate a été que le club hésitait à s'engager mais que Giraldez a personnellement insisté pour qu'on la prolonge, d'où ce compromis sur une durée très courte. J'ai eu déjà un peu le même sentiment avec Inès. Ce n'est qu'une impression bien sûr, je me trompe peut-être complètement.

    3. Avatar
      Floyd - jeu 15 Jan 26 à 17 h 13

      Seulement 1 an de plus, c'est quand même pas bon signe...

      Signaler
    4. dede74
      dede74 - jeu 15 Jan 26 à 17 h 21

      C'est peut-être son choix, pour voir ce qu'il va se passer d'ici là. Elle peut prétendre à plus de temps de jeu que certains clubs, huppés, lui auront fait. Ses conseillers, sa famille, l'auront incitée à faire ce choix.

      Ce qui est certain c'est que, même en LD, elle est bien meilleure que Laurence et Tarciane.

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - jeu 15 Jan 26 à 17 h 28

      Je viens de voir ça sur le site de l'OL, c'est bien mais 1 an ? pour moi c'est trop court, je fonde tellement d'espoir sur Alice .
      il y a sûrement une raison mais laquelle 🤔

      Signaler
    6. janot06
      janot06 - jeu 15 Jan 26 à 17 h 32

      Comme vous tous, je suis surpris de cette prolongation d'un an seulement. Certes, c'est déjà bien vu que son contrat se terminait en juin de cette année mais il doit bien y avoir une raison pour un contrat aussi court. La saurons nous un jour ? Serait-ce en raison du temps de jeu, comme pour un certain Endrick avec le Real ?...

      Signaler
    7. seb.66
      seb.66 - jeu 15 Jan 26 à 17 h 34

      Curieux ce lien isabielle : d'habitude Ponsot est sur la photo à côté de la joueuse...
      Peut-être sur une autre photo.

      Signaler
    8. isabielle
      isabielle - jeu 15 Jan 26 à 17 h 36

      [HS] pour faire suite aux échanges lus sur un autre fil concernant la recherche des stats
      Les résumés des maths diffusés par Canal sont accessibles en téléchargeant gratuitement l'APP CANAL +

      Signaler
    9. Avatar
      delest - jeu 15 Jan 26 à 17 h 39

      elle à peut être la même réflexion que moi car si c'est être barrée par Tarcianne et Nethage sans compter Lauwrence et 3 recrues inutiles par leurs statistiques (je mets à part Svava pour un degré moindre) et comme celles de Katoto qui n'y arrive pas comme aussi Brand qui elle sans jouer non plus ne peut faire des miracles, l'O Lyonne s'en sort bien.. Que ce soit cette dernière comme notre espoir français Alice, ces passage plus que fréquents sur le banc ne peut les encourager à rester pour cirer les bancs. Elles ont les qualités pour être des titulaires dans beaucoup d'équipe à l’étranger. Le statut"grandes vedettes" ne permettra plus les arrivées en 1ère des espoirs lyonnes et finiront par toutes partir. Des jeunes et talentueuses joueuses ne pourront que prendre leurs ailes

      Signaler

