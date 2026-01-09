Actualités
Inès Benyahia lors d'OL - Rodez
Inès Benyahia lors d’OL – Rodez (crédit : David Hernandez)

Mercato - OL Lyonnes : Benyahia prolonge pour deux saisons

  • par David Hernandez

    • En fin de contrat à l'issue de l'exercice, Inès Benyahia n'en a pas fini avec son aventure à l'OL Lyonnes. La milieu de terrain a prolongé jusqu'en juin 2028 avec les Fenottes.

    Depuis le 1er janvier 2026, elles sont quatre à n'avoir plus que six mois de contrat avec l'OL Lyonnes. Cette liste tombe à trois noms depuis ce vendredi. En effet, le club lyonnais a annoncé la prolongation de l'une de ses joueuses. Qui de Lindsey Heaps, Teagan Micah, Inès Benyahia et ou Alice Sombath a choisi de prolonger l'aventure dans la capitale des Gaules ? La réponse concerne une internationale française et c'est Benyahia. En fin de contrat à l'issue de l'exercice, la native de Sète a fait le choix de la continuité avec un bail allant jusqu'en juin 2028 désormais.

    Onze matchs disputés cette saison

    Arrivée à l'OL Lyonnes en 2018 pour terminer sa formation, la milieu a gravi les échelons, jusqu'à finirmeilleure jeune du championnat lors de son prêt au Havre il y a deux ans. Ayant l'objectif de surfer sur cette première saison dans la peau d'une titulaire, ce qui lui a valu des convocations en Bleues, Inès Benyahia a été stoppée en plein vol à cause d'une commotion cérébrale qui lui a fait rater presque toute la saison passée à Décines. Revenue en mars, la joueuse de 22 ans est à la recherche du temps perdu. Avec onze matchs disputés sous Jonatan Giraldez, Benyahia a donc choisi de poursuivre à Lyon, malgré la concurrence féroce à son poste.

