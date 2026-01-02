Actualités
Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern - OL
Lindsey Horan/Heaps lors de Bayern – OL (@UEFA)

Heaps, Sombath, Benyahia… des fins de contrat à gérer pour l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Avec l’ouverture du mercato hivernal, l’OL Lyonnes a basculé dans sa deuxième partie de saison. Si janvier devrait être calme, la direction lyonnaise a des dossiers en interne à régler sur les mois à venir.

    Aucune défaite et un seul petit accroc face à la Juventus Turin, la première partie de saison de l’OL Lyonnes a (presque) été parfaite. La mayonnaise entre Jonatan Giraldez et un effectif ayant connu pas mal de bouleversements durant l’été a plutôt bien pris sur ce premier semestre. Mais comme nous l’a confié le coach espagnol, la formation lyonnaise n’a encore rien gagné et elle sera avant tout jugée au printemps quand tout cela comptera. En cette nouvelle année, les supporters et la direction ont sûrement mis un neuvième sacre en Ligue des champions dans la liste des voeux pour 2026 et ainsi mettre fin à quatre ans de disette.

    Pour ce faire, l’OL Lyonnes peut compter sur un groupe complet, hormis la blessure au ligament de Liana Joseph en septembre dernier. Il ne devrait donc pas y avoir de retouches dans l’immédiat avec le mercato hivernal. Néanmoins, si cela s’annonce plutôt calme en janvier, Vincent Ponsot et Michele Kang ont d’autres dossiers sur la table au sein même des Fenottes. Ayant fait le choix de ne renouveler aucune joueuse en fin de contrat la saison passée, la direction va-t-elle suivre le même chemin sur les cinq prochains mois ? Le contingent de joueuses bientôt libres est moins important en 2025-2026, mais les cas Lindsey Heaps, Alice Sombath risquent d’être épineux. Tout comme ceux de Teagan Micah, qui a montré de belles choses comme doublure, et Inès Benyahia.

    1. Avatar
      brad - ven 2 Jan 26 à 7 h 48

      Oui épineux dossier , mais un club qui veut être constamment en haut des podiums doit se renouveler , c'est une règle immuable.
      Dans l'instant T je n'en vois aucune des cités partir , après ce seront les négos qui trancheront et surement les trophées rapportés ou non qui pourront infléchir une décision bancale.....

    2. Avatar
      Antoine - ven 2 Jan 26 à 8 h 27

      Lindsey Heaps, pour moi, l'histoire est terminé en juin. Elle s'est mariée, je crois qu'elle veut terminer sa carrière chez elle. Ce sera une motivation supplémentaire pour gagner la Ligue des Champions qu'elle n'a jamais gagnée.

      Alice Sombath, c'est je pense la signature la plus stratégique des trois, une future excellente centrale, enfin j'espère.

      Pour Inès, sa comossion lui a mis un coup d'arrêt. Ça semblerait cruel de pas la prolonger, mais pour l'instant sur les 6 milieues, elle vient en sixième position.

      Tegan Micah prend une place d'extra-communautaire pour un poste de gardienne n°2. C'est pour un an et je pense même que l'OL espère faire venir une n°1 pour la dernière année de Christiane Endler.

