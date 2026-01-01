Actualités
Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
Endrick sous le maillot de l’OL (@OL)

OL : Endrick a participé à sa première séance collective

  • par David Hernandez

    • Officiellement un joueur de l’OL en ce 1er janvier 2026, Endrick a pu participer à la séance collective sans aucune contrainte. Une façon de s’intégrer un peu plus dans le collectif lyonnais.

    Depuis maintenant plus d’une semaine, il n’y en a presque que pour lui. En annonçant son prêt pour les six prochains mois, l’OL a créé une vraie attente autour d’Endrick. Il restait encore à voir l’attaquant à l’œuvre. Face aux restrictions liées à l'homologation du contrat, le Brésilien a dû faire preuve de patience. Mais étant désormais un joueur de l’OL à part entière depuis ce jeudi 1er janvier 2026, il a pu prendre part à l’avant-dernière séance collective avant le déplacement à Monaco samedi (17h). Au même titre que les premières images de son arrivée à Décines, celles de son premier entraînement étaient tout aussi attendues par les supporters.

    Des recherches d'automatismes avant les grands débuts

    Ce jeudi, Endrick a donc participé à sa première session avec l’ensemble du groupe lyonnais. Non-qualifié pour la 17e journée de Ligue 1 ce week-end, l’attaquant prêté par le Real Madrid peut au moins se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers. Cela lui laisse une dizaine de jours pour trouver déjà des automatismes avec Afonso Moreira, Corentin Tolisso ou encore Pavel Sulc. De quoi être prêt pour des débuts à Lille, en Coupe de France le 11 janvier prochain.

