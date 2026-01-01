Avec l’ouverture du mercato hivernal et le passage à la nouvelle année, les joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison peuvent déjà signer avec d’autres clubs pour la prochaine saison. À l’OL, hormis Rachid Ghezzal, personne n’est dans ce cas.

La saison passée, deux dossiers avaient tenu en haleine les supporters de l’OL. Ayant signé pour trois saisons avec son club formateur, Alexandre Lacazette se retrouvait en fin de contrat à l’issue de la campagne 2024-2025. Allait-il prolonger ou non ? La question se posait, même si le silence du capitaine lyonnais avait rapidement poussé l’environnement autour du club à se faire une raison. Il n’était pas le seul dans ce cas puisque Nicolas Tagliafico avait la possibilité de faire ses bagages après trois ans dans la capitale des Gaules. L’Argentin avait préféré repousser l’échéance au maximum, avant de prolonger à la surprise générale en juillet dernier. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu six mois pour tâter le marché et pourquoi pas tenter une nouvelle expérience.

Ghezzal stop ou encore ?

Cette saison, la direction de l’OL n’aura pas vraiment à se soucier de ces joueurs en fin de contrat et libres de pouvoir discuter avec un autre club dès ce 1er janvier 2026. L’effectif de Paulo Fonseca est pour la majorité sous contrat pour encore une saison minimum. Il y a bien les cas des joueurs prêtés (Satriano, Karabec, Hateboer) mais cela ne rentre pas dans cette discussion. Reste le cas Rachid Ghezzal, qui n’avait signé que pour un an en septembre dernier avec la perspective d’une reconversion au club. Dès cet été à 34 ans ?