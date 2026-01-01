OL - Mercato : Satriano a décidément la cote en Espagne

Pendant qu'Endrick fait ses premiers pas à l'OL, Martin Satriano voit son nom revenir avec insistance en Liga. Après Levante ou encore Elche, l'Uruguayen intéresserait également Valence.

Qui dit passage à la nouvelle année dit ouverture officielle du marché des transferts hivernaux de 2026. Ce jeudi, Endrick est devenu officiellement un joueur de l'OL pour les six prochains mois. Sa première sortie en public se fera ce vendredi avec le fameux quart d'heure d'entraînement ouvert à la presse avant la traditionnelle conférence de presse de Paulo Fonseca avant le déplacement à Monaco.

L'attaquant brésilien ne sera pas du voyage, ce qui devrait donner une chance supplémentaire à Martin Satriano de tenter de se mettre en évidence. L'Uruguayen sait désormais que sa place dans le onze lyonnais n'est plus assurée. Avant de voir Endrick postuler pour le voyage à Lille dans dix jours, il serait bien avisé de montrer qu'il peut se servir de cette concurrence pour élever son niveau.

L'OL prêt à revoir sa position ?

Quoi qu'il en soit, l'ancien attaquant de l'Inter Milan pourrait bien être l'un des noms qui reviennent le plus souvent dans ce mercato hivernal. L'OL souhaite avant tout composer avec deux attaquants de pointe dans son effectif, mais Satriano semble avoir une belle cote en Liga. Les courtisans se font nombreux en tout cas ces derniers jours. Girona, Elche et Levante auraient un intérêt pour le Lyonnais et voilà que Valence se mêle à la course, d'après Estadio Deportivo.

Face à une certaine intransigeance de la Real Sociedad pour Umar Sadiq, le club valencian aurait donc choisi d'activer d'autres pistes, dont celle de Martín Satriano qui correspond au profil recherché par le coach Carlos Corberán. Autant d'intérêts qui pourraient faire réfléchir la direction lyonnaise, sachant que l'Uruguayen ne reste que prêté à l'heure actuelle ?