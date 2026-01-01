OL - Mercato : Satriano a décidément la cote en Espagne

Pendant qu'Endrick fait ses premiers pas à l'OL, Martin Satriano voit son nom revenir avec insistance en Liga. Après Levante ou encore Elche, l'Uruguayen intéresserait également Valence.
Qui dit passage à la nouvelle année dit ouverture officielle du marché des transferts hivernaux de 2026. Ce jeudi, Endrick est devenu officiellement un joueur de l'OL pour les six prochains mois. Sa première sortie en public se fera ce vendredi avec le fameux quart d'heure d'entraînement ouvert à la presse avant la traditionnelle conférence de presse de Paulo Fonseca avant le déplacement à Monaco.
L'attaquant brésilien ne sera pas du voyage, ce qui devrait donner une chance supplémentaire à Martin Satriano de tenter de se mettre en évidence. L'Uruguayen sait désormais que sa place dans le onze lyonnais n'est plus assurée. Avant de voir Endrick postuler pour le voyage à Lille dans dix jours, il serait bien avisé de montrer qu'il peut se servir de cette concurrence pour élever son niveau.
L'OL prêt à revoir sa position ?
Quoi qu'il en soit, l'ancien attaquant de l'Inter Milan pourrait bien être l'un des noms qui reviennent le plus souvent dans ce mercato hivernal. L'OL souhaite avant tout composer avec deux attaquants de pointe dans son effectif, mais Satriano semble avoir une belle cote en Liga. Les courtisans se font nombreux en tout cas ces derniers jours. Girona, Elche et Levante auraient un intérêt pour le Lyonnais et voilà que Valence se mêle à la course, d'après Estadio Deportivo.
Face à une certaine intransigeance de la Real Sociedad pour Umar Sadiq, le club valencian aurait donc choisi d'activer d'autres pistes, dont celle de Martín Satriano qui correspond au profil recherché par le coach Carlos Corberán. Autant d'intérêts qui pourraient faire réfléchir la direction lyonnaise, sachant que l'Uruguayen ne reste que prêté à l'heure actuelle ?
"Meilleurs vœux à toutes et tous",
à l'OL, OLLyonnes, les "staffs", les clubs, les employés, "Olympique et Lyonnais", "TKYDG" et à tous les amis qui publient sur ce site !
Pour "Bobby" Hendrick, j'avoue avoir serré les fesses quand j'ai lu, dans la presse française et espagnole, que M'Bappé était blessé ! Je me suis demandé quelles étaient les clauses du contrat dans un tel cas.
Apparemment, c'est bon. Ouf !
Pour le cas Abdelli, attention à ne pas être trop dispendieux. Je fais confiance aux dirigeants du club mais quand je pense à Satriano ou Karabec, j'ai un petit doute !
Peut-être serait-ce une bonne chose de voir notre urugayen en Liga ?
Est-ce, ce que souhaite l'entraîneur ? À l'origine, il me semble que Satriano était recruté comme doublure du "Roi George", ne voudrait-il pas le conserver comme doublure de Hendrick ?
Ils ont fumé quoi en Espagne ?
Salut,
"INFO L'ÉQUIPE. L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a passé une IRM ce mercredi. Il est indisponible pour trois semaines au moins.
Damien Degorre
publié le 31 décembre 2025 à 13h50"
J'ai trouvé ça, dans le périodique "AS" en Espagne de Marco Ruiz. À aucun moment n'est évoqué le nom de "Bobby" Hendrick !
Mbappé est forfait pour le Betis, mais la Supercoupe reste une possibilité.
L'attaquant du Real Madrid souffre d'une entorse au genou gauche. Ces problèmes l'avaient déjà contraint à quitter le stage de l'équipe de France en octobre.
"Le Real Madrid est confronté à un problème de taille . Kylian Mbappé sera absent pour le match contre le Betis en raison d' une entorse au genou gauche, confirmée par une IRM mercredi. L'attaquant français est indisponible depuis la rencontre face au Celta Vigo le 7 décembre. Mbappé a été poussé à bout sans parvenir à se rétablir complètement. L'avis médical est clair : soit il cesse de jouer, soit sa blessure risque de s'aggraver.
Le footballeur originaire de Bondy, qui a participé à l'entraînement public de mardi sans problème apparent, n'est pas forfait pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid le 8 janvier, mais sa participation reste très improbable. Après la Supercoupe , où le Real Madrid affrontera le vainqueur du match Barcelone-Athletic Bilbao s'il bat l'Atlético, l'équipe jouera contre Levante le 17 et Monaco le 20 en Ligue des champions.
Kylian Mbappé souffre de problèmes au genou depuis quelque temps, sans bénéficier d'un repos suffisant en raison d'un calendrier chargé. Le numéro 10 a cumulé 2 108 minutes de jeu cette saison avec le Real Madrid , participant ainsi à 24 des 25 matchs de son équipe. Il n'a manqué que la rencontre face à Manchester City. Avec la France, il a disputé quatre des six matchs, devant quitter le stage de préparation avant la rencontre contre l'Islande en octobre . Son rétablissement dépendra de l'évolution de sa blessure.
Le vainqueur du Soulier d'or a réalisé un début de saison idyllique, avec 18 buts en 18 matchs de championnat, deux en une rencontre de Coupe du Roi et neuf en cinq matchs de Ligue des Champions. Au total, il compte 29 buts et cinq passes décisives. Sa blessure offre une opportunité à Gonzalo ou au duo brésilien Vinicius-Rodrygo de débuter la rencontre."
Déclaration du Real Madrid
« Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une entorse au genou gauche. Son rétablissement sera suivi de près. »
Je propose qu'on leur prête Satriano pour la durée de son indisponibilité !