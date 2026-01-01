Actualités
Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
Benjamin Dominguez, ailier de Bologne (AFP)

OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ?

  • par David Hernandez

    • À la recherche d’un joueur du couloir selon les vœux de Paulo Fonseca, l’OL aurait des vues sur Benjamin Dominguez. L’Argentin de 22 ans est à la recherche de temps après une première partie de saison difficile à Bologne.

    L’OL va-t-il se montrer actif sur le mercato hivernal ? Suite à la décision de la DNCG début décembre, le club lyonnais n’est plus restreint dans l’indemnité des transferts en Ligue 1. Néanmoins, la sanction de l’UEFA est toujours bien présente et l’OL ne peut se permettre de dépenser plus qu’il n’en faut. Néanmoins, Paulo Fonseca l’a rappelé, son effectif aurait bien besoin de quelques retouches pour pouvoir performer sur tous les tableaux. Endrick a fait son arrivée à Décines depuis quelques jours et il ne devrait pas être la seule recrue de l’hiver. "Peut-être un joueur de couloir, un milieu, un défenseur central. On verra nos possibilités sur lesquelles on travaille", avait déclaré le coach au moment de faire sa liste de Noël.

    Moins de 300 minutes de jeu en six mois

    Malgré les retours à venir de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l’OL ne serait pas contre un renfort sur les ailes. Les prestations d’Adam Karabec et Rachid Ghezzal n’ont pas forcément convaincu, d’où un intérêt pour Benjamin Dominguez ? D’après la presse italienne, l’Argentin de 22 ans serait dans le viseur lyonnais. N’ayant joué que neuf matchs depuis le début de la saison (291 minutes), l’ailier de Bologne est à la recherche de temps de jeu, un peu comme Endrick. S’il n’a pas la Coupe du monde 2026 dans le viseur, l’ancien de la Gimnasia possède un profil lui permettant de jouer aussi bien à gauche qu’à droite. 

    OL - Mercato : un œil du côté de la Serie A pour un ailier ? 12:00
