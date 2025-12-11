DNCG : l'OL sera sous encadrement salarial

Malgré les efforts consentis depuis l'été, l'OL reste dans une situation précaire. En ce sens, la DNCG a maintenu des restrictions et le club sera sous encadrement de la masse salariale.

Ce n'est pas forcément une surprise et finalement, tout le monde s'y attendait un peu mais, il y a presque un petit goût de satisfaction avec l'annonce de la DNCG. Depuis six mois, Michele Kang et Michael Gerlinger ainsi que leur équipe ont beau travailler d'arrache-pied après avoir rattrapé la situation, c'est un travail de longue haleine qui se joue à l'OL. Alors logiquement, tout n'allait pas être réglé en un claquement de doigts. Ce jeudi, la DNCG a confirmé que le club lyonnais reste sous une sanction pour les six prochains mois. "Encadrement de la masse salariale", peut-on lire sur le communiqué du gendarme financier.

Un travail de longue haleine

Pas de menace de relégation administrative en Ligue 2 ni d’encadrement d’indemnités de mutation donc, comme cela avait été le cas il y a un an et qui avait valu une conférence de plus d'une heure de John Textor pour se justifier que la DNCG n'avait toujours pas compris le principe de la multipropriété. L'OL est désormais loin de tout ça, quoi que... Mais le travail effectué depuis six mois avec une réduction de la masse salariale, des coûts, un plan de départs volontaires mais aussi la signature de nouveaux contrats commerciaux a porté un peu ses fruits. Néanmoins, si le ciel est un peu plus dégagé sous la nouvelle direction, tout n'est pas réglé et donc il faudra attendre encore pour un retour à la normale.