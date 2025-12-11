DNCG : l'OL sera sous encadrement salarial

Malgré les efforts consentis depuis l'été, l'OL reste dans une situation précaire. En ce sens, la DNCG a maintenu des restrictions et le club sera sous encadrement de la masse salariale.
Ce n'est pas forcément une surprise et finalement, tout le monde s'y attendait un peu mais, il y a presque un petit goût de satisfaction avec l'annonce de la DNCG. Depuis six mois, Michele Kang et Michael Gerlinger ainsi que leur équipe ont beau travailler d'arrache-pied après avoir rattrapé la situation, c'est un travail de longue haleine qui se joue à l'OL. Alors logiquement, tout n'allait pas être réglé en un claquement de doigts. Ce jeudi, la DNCG a confirmé que le club lyonnais reste sous une sanction pour les six prochains mois. "Encadrement de la masse salariale", peut-on lire sur le communiqué du gendarme financier.
Un travail de longue haleine
Pas de menace de relégation administrative en Ligue 2 ni d’encadrement d’indemnités de mutation donc, comme cela avait été le cas il y a un an et qui avait valu une conférence de plus d'une heure de John Textor pour se justifier que la DNCG n'avait toujours pas compris le principe de la multipropriété. L'OL est désormais loin de tout ça, quoi que... Mais le travail effectué depuis six mois avec une réduction de la masse salariale, des coûts, un plan de départs volontaires mais aussi la signature de nouveaux contrats commerciaux a porté un peu ses fruits. Néanmoins, si le ciel est un peu plus dégagé sous la nouvelle direction, tout n'est pas réglé et donc il faudra attendre encore pour un retour à la normale.
Vu la dette énorme il va bien falloir plusieurs années pour s'en remettre.
3 ans selon Gerlinger , mais il faudra bien plus je le crains
( tiens en ce moment , ils envoient les blindés centaures pour prendre d'assaut une exploitation ariégoise !
ça va mal se terminer !
Dans le silence complice de toutes les chaines TV , l'info est soigneusement cachée , macaron a peur de l'embrasement !! )
Oui sûrement, ce que d'ailleurs n'empêchera pas de faire des bonnes saisons...
si Kang continue à bien gérer , oui .
OUF !
L'information venait de sortir à l'instant sur France 3 Région.
Un moindre mal, même si l'on reste dans le colimateur.
A suivre...
Du coup le mercato va être limpide : 1 arrivée = 1 départ ou vis versa 😄
On reste sur les mêmes contraintes , normal .
Si le bilan financier est meilleur en juin , peut être n'y aura t'il pas d'encadrement pour l'été prochain , ou un peu plus de liberté sur le recrutement .
En tout cas , il faudra vendre pour recruter .
Non, pas de restriction sur les investissements, uniquement contrôle de la MS
alors ils ont vraiment été magnanimes , après les résultats catastophiques du bilan financier .
La cellule de recrutement devra continuer à recruter malin , mais pas des Guezzal tout de même .
Aucune magnanimité! Simplement le constat que:
- les mesures prises en juillet permettent de remettre le club sur la bonne pente (réduction des charges MS=70M€, plus d'amendes UEFA=12,5M€, réduction investissements= 20M€, réduction frais financiers = 15M€, augmentation de 7% du CA =+16M€,...) sont bonnes,
- que le budget présenté en appel tient la route,
- que la DNCG a retrouvé la confiance en l'OL,
- et, probablement, que la barque a été bien chargée sur l'année dernière (provisions maximum, etc).
On ne pouvait pas s'attendre à mieux compte tenu de la situation financière désastreuse du club.
Il va falloir continuer à se serrer la ceinture et non seulement maîtriser les dépenses mais aussi trouver de nouveaux sponsors.
A noter que l'encadrement du recrutement a été levé et c'est un gros point positif.
c'est plutôt une bonne nouvelle, il n'y a plus de contrainte sur les indemnités de transfert.
Donc avec un ou deux départs de joueurs à gros salaires (Tessmann, AMN ?), il y a de quoi recruter des bons joueurs.
Bien sûr ça ne sera pas des transferts à 20 millions, mais ça offre quand même plus de souplesse que cet été.
Encadrement de la MS mais pas de restriction sur les investissements!
C'est une sacrée bonne nouvelle qui va donner le seum à tous les "haters"!
Et si Endrick vient , vont ils déposer des réclamations , les Toulouse , Reims , et autres présidents anti OL ?
Pour quelle raison porteraient-ils réclamation? Tout recrutement sera validé si la Masse salariale reste à un niveau qui satisfait la DNCG
Franchement je ne suis pas sûr que cela change grand chose.
Ok on ne va plus avoir de restriction sur les transferts, mais parce que la DNCG a désormais confiance en nous. Le club ne va pas dépenser des millions inutilement désormais.
Et puis comme ils contrôlent déjà la MS, ça revient au même. Peu de chance de recruter des joueurs cher pour lesquels on ne va pas verser de salaire ou très peu...
Enfin bon, au moins ça ne s'empire pas et on va se satisfaire de celà !!
C'est la que la cellule de recrutement va devoir être bonne et maline, va falloir les trouver les bons joueurs pour pas cher...
pas de menaces de rétrogradation , le club est désormais en de bonnes mains en tout cas .
Même si la situation sera meilleure en juin, il y a beaucoup trop d'endettement pour que ça passe avec la dncg, je pense qu'on repartira encore sous un encadrement de la masse salariale pour la saison prochaine.
L'endettement peut être réduit par la recapitalisation (qui a été déjà faite) et la négociation en cours avec le holding pour apurer une partie de l'endettement (ce qui veut dire que les actionnaires de la holdings vont perdre de l'argent).
La cellule de recrutement est déjà bonne et maline. Elle a trouvé de bons joueurs et pas chers. Sulc, Greif, Morton, Moreira...
Finalement à ce jour nous sommes tout de même 5éme en L1 et 1er en Europa.
Finalement l'encadrement de la MS oblige le club à être plus rigoureux sur les mercatos ,un mal pour un bien, mais évidemment il faut être patient realiiste et indulgent pour les objectifs .
Oui et l'année prochaine, probablement deux ou trois gros salaires en moins permettant de faire venir des jeunes.
Ca aurait pu etre pire