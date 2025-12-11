Actualités
Khalis Merah lors de Real Betis - OL
Khalis Merah lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles

  • par David Hernandez
  • 18 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL affronte Go Ahead Eagles avec la volonté de se rapprocher d'une qualification directe via le top 8. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de revenir à une défense à quatre.

    La déception de Lorient a donc poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans tactiques. S'il assurait que le revers en Bretagne n'était pas lié à ce système à trois centraux, l'entraîneur portugais a choisi de revenir à une défense à quatre. Suspendu contre Le Havre et avec Hans Hateboer non-qualifié, Ainsley Maitland-Niles sera titulaire à droite dans la défense. Même si le système repasse à un schéma en 4-3-3, les changements dans le onze ne sont pas si nombreux. Khalis Merah intègre l'entrejeu aux côtés de Tyler Morton et Corentin Tolisso. Afonso Moreira occupera de son côté le couloir droit de l'attaque, tandis que Satriano reste en pointe.

    La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tolisso, Merah - Sulc, Satriano, Moreira

    à lire également
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético
    18 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 11 Déc 25 à 19 h 58

      Champagne !!!! 4231 !!!!
      Si on perd, je sens qu’il va y avoir énorme débat après 😅
      dédicace au roi Lyon 😄✌️

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 11 Déc 25 à 20 h 50

        Non mais leroilyon il n'est pas coach hein .
        J'ai jamais dit qu'il fallait mettre ce système tout le temp, je dis juste que le 3421 offre une alternative.
        Je trouve ça bien de permuter.

        Signaler
    2. Mouss
      Mouss - jeu 11 Déc 25 à 20 h 01

      pas de De Carvhalo... Alleluia

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 10

      Comme les aigles sont un ptit peu plus fort sur le papier que les maccabées j'annonce 5-1.
      Et vous ?

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - jeu 11 Déc 25 à 20 h 11

        4-0 Sulc Satriano Tolisso Tagliafico

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 13

        hélas non car il a rechangé et pas mis le 343 plus efficace 😅

        Signaler
      3. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 13

        2- 0 . Coco, dont un sur péno .

        Signaler
      4. Juni38
        Juni38 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 16

        on a déjà donné avec Eagles , changeons de patronyme !

        Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 12

      Messieurs adeptes du 433 ou 4231 avec moreira , vous ne pourrez plus vous plaindre .
      Merah sera moins isolé que lors du match à auxerre ou il avait tessman a la ramasse derrière , tolisso devait défendre.
      sinon Sulc à la place de Karabec , et Tagliafico à la place d'abner , c'est la même équipe qui avait fait un piètre match à Auxerre , mais il n'y avait pas Morton , ça devrait être un peu mieux .

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 33

        T'a un prono Juni ? Histoire de mettre un peu de piment et de suspens sur les commentaires 😉

        Signaler
        1. RBV
          RBV - jeu 11 Déc 25 à 20 h 36

          Je me permets : 3-1 l’OL ! Bon match à vous !

    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 36

      Les gones, montrez vous à la hauteur de ce qu'ont fait les filles, hier à Manchester.
      Pas de blague, 3 points épicétou !

      Signaler
    6. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 11 Déc 25 à 20 h 43

      Je vois un but de sulc, un de tolisso et le premier but de morton d une frappe aux 18metres.

      En revanche incapable de donner le score final, pourtant j ai cherché.

      Signaler
    7. janot06
      janot06 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 48

      Moi, je vois rien du tout, le marc de café, c'est pas mon truc.
      Je dis simplement, Allez L'OL !

      Signaler
    8. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 49

      Lille et Nice battus, eux c'est une habitude, les gones montrez que l'on existe encore pour relever le flambeau !
      ALLEZ L'OL ! 💖💙

      Signaler
    9. Olympien First
      Olympien First - jeu 11 Déc 25 à 20 h 51

      Salut à tous! Hum... Un "tiny" ou autre pour visionner le match?

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 11 Déc 25 à 20 h 57

        quelbut.help

        avec un vpn ( opera gratuit )

        Signaler
    10. Avatar
      leroilyon - jeu 11 Déc 25 à 20 h 54

      On va gagner 2-0 Sulc et Moreira.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles 19:49
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    DNCG : l'OL sera sous encadrement salarial 19:25
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    Académie : l'OL poursuit ses rencontres avec les clubs partenaires 17:40
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    Ligue des champions féminine : un nul suffit à l’OL Lyonnes contre l’Atlético 16:50
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 16:00
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais 15:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut