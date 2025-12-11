L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles

Ce jeudi, l'OL affronte Go Ahead Eagles avec la volonté de se rapprocher d'une qualification directe via le top 8. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de revenir à une défense à quatre.

La déception de Lorient a donc poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans tactiques. S'il assurait que le revers en Bretagne n'était pas lié à ce système à trois centraux, l'entraîneur portugais a choisi de revenir à une défense à quatre. Suspendu contre Le Havre et avec Hans Hateboer non-qualifié, Ainsley Maitland-Niles sera titulaire à droite dans la défense. Même si le système repasse à un schéma en 4-3-3, les changements dans le onze ne sont pas si nombreux. Khalis Merah intègre l'entrejeu aux côtés de Tyler Morton et Corentin Tolisso. Afonso Moreira occupera de son côté le couloir droit de l'attaque, tandis que Satriano reste en pointe.

La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tolisso, Merah - Sulc, Satriano, Moreira