L'OL revient à quatre derrière contre Go Ahead Eagles

Ce jeudi, l'OL affronte Go Ahead Eagles avec la volonté de se rapprocher d'une qualification directe via le top 8. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a choisi de revenir à une défense à quatre.
La déception de Lorient a donc poussé Paulo Fonseca à revoir ses plans tactiques. S'il assurait que le revers en Bretagne n'était pas lié à ce système à trois centraux, l'entraîneur portugais a choisi de revenir à une défense à quatre. Suspendu contre Le Havre et avec Hans Hateboer non-qualifié, Ainsley Maitland-Niles sera titulaire à droite dans la défense. Même si le système repasse à un schéma en 4-3-3, les changements dans le onze ne sont pas si nombreux. Khalis Merah intègre l'entrejeu aux côtés de Tyler Morton et Corentin Tolisso. Afonso Moreira occupera de son côté le couloir droit de l'attaque, tandis que Satriano reste en pointe.
La composition de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tolisso, Merah - Sulc, Satriano, Moreira
Champagne !!!! 4231 !!!!
Si on perd, je sens qu’il va y avoir énorme débat après 😅
dédicace au roi Lyon 😄✌️
Non mais leroilyon il n'est pas coach hein .
J'ai jamais dit qu'il fallait mettre ce système tout le temp, je dis juste que le 3421 offre une alternative.
Je trouve ça bien de permuter.
pas de De Carvhalo... Alleluia
Comme les aigles sont un ptit peu plus fort sur le papier que les maccabées j'annonce 5-1.
Et vous ?
4-0 Sulc Satriano Tolisso Tagliafico
hélas non car il a rechangé et pas mis le 343 plus efficace 😅
2- 0 . Coco, dont un sur péno .
on a déjà donné avec Eagles , changeons de patronyme !
Messieurs adeptes du 433 ou 4231 avec moreira , vous ne pourrez plus vous plaindre .
Merah sera moins isolé que lors du match à auxerre ou il avait tessman a la ramasse derrière , tolisso devait défendre.
sinon Sulc à la place de Karabec , et Tagliafico à la place d'abner , c'est la même équipe qui avait fait un piètre match à Auxerre , mais il n'y avait pas Morton , ça devrait être un peu mieux .
T'a un prono Juni ? Histoire de mettre un peu de piment et de suspens sur les commentaires 😉
Je me permets : 3-1 l’OL ! Bon match à vous !
Les gones, montrez vous à la hauteur de ce qu'ont fait les filles, hier à Manchester.
Pas de blague, 3 points épicétou !
Je vois un but de sulc, un de tolisso et le premier but de morton d une frappe aux 18metres.
En revanche incapable de donner le score final, pourtant j ai cherché.
Moi, je vois rien du tout, le marc de café, c'est pas mon truc.
Je dis simplement, Allez L'OL !
Lille et Nice battus, eux c'est une habitude, les gones montrez que l'on existe encore pour relever le flambeau !
ALLEZ L'OL ! 💖💙
Salut à tous! Hum... Un "tiny" ou autre pour visionner le match?
quelbut.help
avec un vpn ( opera gratuit )
On va gagner 2-0 Sulc et Moreira.