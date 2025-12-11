OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 6e journée de Ligue Europa entre l’OL et Go Ahead Eagles.

Avant-match

Ce jeudi, l'OL a deux matchs à jouer d'une certaine importance. L'un sur le terrain contre Go Ahead Eagles, l'autre en coulisses avec le passage devant la DNCG. Si les résultats sportifs sont bons depuis le début de la saison, ils ne peuvent faire oublier la situation économique du club. Les dirigeants lyonnais ont d'ailleurs rapidement construit une fiche de route pour rappeler que l'OL n'était pas encore sorti du pétrin et qu'il allait falloir plusieurs années pour retrouver un certain équilibre. Une certaine façon de préparer ce rendez-vous du 11 décembre avec très certainement le maintien de l'encadrement du recrutement. Ce sera alors tout sauf une surprise pour les supporters, à la différence des autres passages.

Pour que la situation puisse s'améliorer, il faut que l'OL performe aussi sur le terrain et la Ligue Europa peut y aider. Ce jeudi soir (21h), l'affiche contre Go Ahead Eagles est loin d'être la plus emballante. Toutefois, face aux Néerlandais, les hommes de Paulo Fonseca ont l'opportunité de faire un grand pas vers une qualification dans le top 8. Pas de prise à la légère donc pour le Portugais, malgré l'urgence de points en Ligue 1. Toujours privés d'Orel Mangala et Tanner Tessmann, les Lyonnais doivent effacer la désillusion de Lorient pour espérer finir l'année de la meilleure des façons.

À quelle heure se joue OL - Go Ahead Eagles ?

Ce jeudi soir, l'affluence du Parc OL devrait se situer autour des 30 000 spectateurs. Un chiffre dans la lignée des réceptions de Salzbourg et du FC Bâle cette saison en Ligue Europa. Cette faible affluence s'explique par un horaire tardif avec un coup d'envoi donné à 21h en plein milieu de la semaine. Pas évident pour attirer des familles au stade.

Sur quelle chaîne voir OL - Go Ahead Eagles ?

Ce jeudi, les Lyonnais auront les honneurs de la chaîne principale de Canal Plus pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue Europa. David Berger et Sidney Govou assureront les commentaires, tandis que Margot Dumont sera en bord de terrain.