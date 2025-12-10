Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard

Pour la première fois depuis son départ en 2023, Melvine Malard s'apprête à retrouver l'OL Lyonnes. Une rencontre forcément spéciale pour l'attaquante de 25 ans.

Cela lui fera sans doute bizarre d'être de l'autre côté. Au moment de la reconnaissance pelouse, et un peu plus tard durant l'échauffement, Melvine Malard se fera peut-être le film dans sa tête. Celui des presque dix ans passés à l'OL Lyonnes, où elle a effectué toute sa formation. Elle se dira sûrement qu'elle a bien grandi depuis, après 93 apparitions avec les Fenottes de 2017 à 2023.

Voilà plus de deux saisons désormais qu'elle ne porte plus cette tunique. Un maillot troqué contre celui de Manchester United, dont elle défend les couleurs depuis septembre 2023. D'abord en prêt, puis définitivement à partir de juillet 2024. Elle s'y est imposée, marquant à 20 reprises en 73 rencontres.

7 buts en 14 matchs cette saison

Elle compte bien en ajouter d'autres à sa collection, elle qui dénombre sept réalisations sur ce début d'exercice. "C'est une footballeuse très spéciale. Son niveau offensif est très élevé, particulièrement quand elle a de l'espace devant elle pour courir. Elle a aussi une capacité supérieure à jouer les situations de un contre un. Nous devrons être bien concentrés et en place tactiquement pour la bloquer, prévient Jonatan Giráldez. C'est un profil très fort, qu'on a connu en championnat de France, même si c'est un style d'attaquante un peu différent. Je nous sens prêt à relever ce défi, bien qu'elle soit en forme."

Retrouvailles avec d'anciennes coéquipières

Particulièrement en réussite en effet ces dernières semaines, elle retrouvera pour la première fois son club formateur ce mercredi lors du choc Manchester United- OL Lyonnes (21 heures). L'occasion de recroiser des copines. "C'est une très bonne joueuse et une amie, c'est bien de la revoir, confie Lindsey Heaps qui a pu la côtoyer entre 2022 et 2023. Je suis contente car elle est bien ici, elle joue énormément et marque davantage de buts. Mais demain (ce 10 décembre), nous ne serons pas amies pendant le match."

Un petit évènement dans cette affiche qui a de quoi attirer la curiosité. Au-delà des retrouvailles entre Melvine Malard et l'OL Lyonnes, nous assisterons surtout à une confrontation entre une force émergente en Angleterre et un historique du Vieux-Continent. Ce qui ne manquera pas d'ajouter du sel à ce duel prometteur.