Prêtée la saison dernière, Melvine Malard ne reviendra pas à l’OL. L’attaquante a été définitivement recrutée par Manchester United, qui disposait d’une option d’achat.

L’heure de la reprise a sonné depuis lundi dernier, mais aucune trace de Melvine Malard. L’attaquante était pourtant toujours sous contrat avec l’OL, mais attendait d’en savoir plus sur son avenir. Elle se maintenait donc physiquement de son côté avec notamment Perle Morroni, libre de tout contrat depuis son départ du club lyonnais le 30 juin. De retour entre Rhône et Saône, il ne sera pas question non plus pour Malard. Vendredi, l’OL a annoncé le transfert définitif de l’internationale française à Manchester United, club dans lequel elle évoluait en prêt la saison dernière. Elle y avait disputé 29 matchs pour un total de 8 buts toutes compétitions confondues.

Une saison 2021-2022 prolifique avec les Fenottes

Débarquée à l’OL en 2014 en provenance de sa Réunion natale, Melvine Malard a disputé 93 matchs sous le maillot lyonnais et y a inscrit 30 buts. Prêtée à Fleury en 2019-2020, la native de Saint-Denis s’était illustrée lors de la saison 2021-2022 avec les Fenottes inscrivant 17 buts entre la D1 féminine et la Ligue des champions. Malheureusement, la concurrence offensive et une confiance moindre de Sonia Bompastor l’avait poussée à rejoindre l’Angleterre en septembre 2023. Après neuf titres avec l’OL, Melvine Malard va tenter de remplir encore un peu plus son armoire à trophées. Elle a déjà commencé la saison dernière avec la Coupe d’Angleterre.