Les Pays-Bas de Damaris Egurrola affrontent l'Angleterre dans un match qui pourrait déjà être décisif dans l'optique d'une qualification.

Depuis le 2 juillet, dix Lyonnaises ont rejoint leur sélection pour disputer l'Euro en Suisse. Au sein de celles-ci, on retrouve notamment Damaris Egurrola avec les Pays-Bas. Les joueuses d'Andries Jonker font partie du groupe D avec la France, l'Angleterre et le Pays de Galles.

Pour leur première rencontre, les Néerlandaises ont enregistré une victoire nette et sans bavure 3-0 contre les Galloises. La milieu de terrain de 25 ans n'a pas disputé la moindre minute. Ce mercredi, les Pays-Bas tenteront de décrocher un billet pour les quarts de finale.

Une qualification dès ce mercredi ou contre les Bleues ?

Les coéquipières de Damaris et Daniëlle van de Donk se retrouvent donc face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre (2022). Et même si les Anglaises se sont inclinées 2-1 lors du premier match, elles restent de redoutables adversaires. D'autant plus qu'elles sont maintenant dos au mur dans la compétition.

Un succès des Pays-Bas, corrélé à un match nul ou une défaite des Galloises contre les Françaises, enverrait les Néerlandaises en quarts de finale. La rencontre entre les Oranjes et les Three Lions est prévue ce mercredi à 18 heures. Damaris Egurrola débute d'ailleurs sur le banc.

Le programme complet des Pays-Bas à l'Euro 2025

Pays de Galles 0 - 3 Pays-Bas, samedi 5 juillet, 18 h 00

Angleterre - Pays-Bas, mercredi 9 juillet, 18 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00