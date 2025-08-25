Ligue 1 : l’OL met fin à quatre ans et demi de disette

Grâce à sa large victoire contre Metz samedi soir, l’OL a pris la tête de la Ligue 1. Il fallait remonter à la saison 2020-2021 pour voir le club lyonnais tout en haut du classement.

L’OL champion de France 2025-2026 ? L’heure n’est pas à l’emballement. Cela ne fait que deux journées que la Ligue 1 a repris ses droits et le championnat de France reste un long marathon à dompter. Tout va très vite dans le foot et l’été lyonnais l’a prouvé. Alors, il convient de rester les pieds sur terre après ces deux premiers succès contre Lens (0-1) et Metz (3-0). Seulement, il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas aussi bien démarré un exercice, au point que Corentin Tolisso apprécie "de rentrer à la maison avec le sourire".

La joie est peut-être ce qui caractérise le mieux ce groupe lyonnais depuis un mois et demi et la reprise de l’entraînement à Décines. C’est aujourd’hui ce qui le porte, en plus d’un plan de jeu qui commence petit à petit à porter ses fruits. La venue de l’OM dimanche (20h45) représentera un vrai test pour savoir où en est vraiment cet OL, mais durant ces deux jours de repos accordés, les joueurs rhodaniens profitent du moment. Celui d’être leader du championnat de France avec six points en deux matchs.

Champion d'automne en 2020-2021

Comme l’ont rappelé Matthieu Louis-Jean et Corentin Tolisso, cela reste avant tout anecdotique après seulement 180 minutes jouées sur 3 060 possibles. Néanmoins, dans la situation dans laquelle était le club il y a encore peu, tout point positif est bon à prendre. Cette première place de Ligue 1, il y a d’ailleurs bien longtemps que l’OL avait appris à ne plus y goûter. Il faut remonter entre la 17e et la 19e journée de la saison 2020-2021 (janvier 2021) pour voir la formation rhodanienne leader. Une éternité qui montre aussi à quel point ces dernières saisons ont été compliquées sportivement. Il ne reste plus qu’à espérer que ce début de saison ne soit pas qu’un feu de paille…