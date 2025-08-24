Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
Corentin Tolisso lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L'OL premier ? "Anecdotique mais ça fait plaisir" pour Tolisso

  • par David Hernandez

    • Capitaine et buteur samedi soir, Corentin Tolisso avait le sourire après OL - Metz (3-0). S’il concède quelques axes d’amélioration, le milieu est content du visage montré depuis deux matchs de Ligue 1.

    C'est un début de saison rêvé pour l’OL ?

    Corentin Tolisso : Réussi, c'est un début de saison réussi. Six points sur six, donc c'est une belle chose. On avait vraiment à cœur de gagner ce soir justement pour confirmer le très bon résultat qu'on avait fait la semaine dernière à Lens. C'est chose faite, 3-0, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses aussi à certains moments, mais on analysera ça et on verra. On peut toujours mieux faire, mais c'est quand même bien d'avoir gagné 3-0 devant notre public.

    Ça fait du bien de commencer une saison à l'endroit, de ne pas être en retard ? 

    Ça fait du bien. Je me souviens des deux dernières qui étaient à l'envers, comme vous l'avez dit. Je me souviens dans quel état je rentrais chez moi après les matchs en début de saison dernière. Aujourd'hui, ça me fait du bien de rentrer avec le sourire.

    La première place ce (samedi) soir est anecdotique ? Ou c'est un pied de nez par rapport à ce qui s'est passé fin juin, début juillet ?

    C'est anecdotique, mais ça fait quand même plaisir. Je pense que très peu de gens nous voyaient être premiers temporairement. Il reste encore des matchs, mais après nos deux matchs, être premiers du championnat, c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue à travailler. Surtout, il faut rester humble.

