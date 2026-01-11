Actualités
Olivier Giroud à Lille
Olivier Giroud à Lille (@UEFA)

Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Certes, Bruno Genesio déplore l'absence de nombreux joueurs pour recevoir l'OL ce dimanche (21 heures). Mais le groupe lillois garde de solides atouts, notamment offensifs.

    C'est aussi à ça que l'on juge la profondeur d'un effectif. Contre l'OL ce dimanche en 16es de finale de la Coupe de France (21 heures), Lille sera loin d'être au complet. On ne parle pas de quatre absents, certes importants, chez son adversaire, mais de sept éléments indisponibles pour Bruno Genesio, et ce, pour plusieurs raisons.

    Il y a déjà les blessés : Ousmane Touré, André Gomes, Ugo Raghouber et Calvin Verdonk. On relèvera également la suspension d'Alexsandro, et les internationaux africains Aïssa Mandi et Hamza Igamane qui sont à la CAN. Soit les deux défenseurs centraux potentiellement titulaires et l'attaquant actuel meilleur buteur de l'équipe.

    Un 11 tout de même solide pour Lille

    Pour compenser, le staff du LOSC sera content de voir revenir Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau, éliminés de la Coupe d'Afrique mardi. Surtout, il pourra compter sur des garçons d'expérience et talentueux comme Thomas Meunier, Ayyoub Bouaddi, Nabil Bentaleb, Benjamin André, Olivier Giroud et Matias Fernandez-Pardo. De quoi constituer un 11 très solide.

    Sans parler de Romain Perraud, de retour de suspension, ou du gardien Berke Özer, très à l'aise sur les penalties. De quoi nous offrir un duel disputé ? Ce serait la logique des dernières confrontations.

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 11 Jan 26 à 11 h 02

      Pluie, froid et vent prévu ce soir à Lille, va falloir s'accrocher sur le terrain avec ce temps pourri...

