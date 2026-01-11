Actualités
Corentin Tolisso (OL) contre Lille
Corentin Tolisso (OL) contre Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lille - OL : vers un duel très serré ?

  • par Gwendal Chabas

    • Dans leur histoire, Lille et l'OL se sont rencontrés à 113 reprises. La 114e confrontation aura lieu ce dimanche en 16es de finale de Coupe de France (21 heures). Au vu de l'historique, on devrait assister à une affiche serrée.

    Pour les parieurs, les Lille - OL ne sont pas de très bons matchs ? Pourquoi, car leur issue est souvent difficile à prévoir. Ce dimanche (21 heures), le 16e de finale de Coupe de France ne devrait pas échapper à la règle. Paulo Fonseca a d'ailleurs préparé ses hommes à disputer une éventuelle séance de tirs au but. On se souvient qu'en février 2023, le 8e de finale avait tourné en faveur des Lyonnais dans cet exercice.

    La rencontre de ce 11 janvier sera le 114e entre les deux institutions françaises. Une riche histoire démarrée en 1951. Depuis, le bilan est très partagé, avec 31 résultats nuls, 42 victoires des Rhodaniens et 40 des Lillois. Globalement, les deux formations ont alterné le bon et le moins bon l'une contre l'autre, hormis entre 2017 et 2022, période durant laquelle le LOSC a enchaîné douze parties sans défaite face à son rival.

    Une seule victoire par plus d'un but sur les 24 derniers matchs

    Mais depuis, la tendance s'est inversée. Les coéquipiers de Corentin Tolisso restent sur quatre duels sans revers, dont trois succès. On rappelle qu'en début de saison, ils ont battu les joueurs de Bruno Genesio 1 à 0 à Pierre-Mauroy. Rebelote ce 11 janvier ? En tout cas, nous pouvons nous attendre à un score serré. Sur les 24 derniers affrontements, une seule fois l'équipe victorieuse a gagné par plus d'un but d'écart. Il s'agissait des Nordistes, en novembre 2023 (0-2). On recense d'ailleurs sur la période dix matchs nuls.

    à lire également
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l'OL souhaiterait se faire prêter Noham Kamara (PSG)

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : l'OL souhaiterait se faire prêter Noham Kamara (PSG) 08:00
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    Lille - OL : vers un duel très serré ? 07:30
    Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens - OL
    Lille - OL : premier groupe pour Endrick, Abner absent 10/01/26
    Coupe de France : tirage au sort des 8es lundi pour l'OL Lyonnes 10/01/26
    L'OL Lyonnes évite le piège et s'offre largement Saint-Étienne (0-6) 10/01/26
    Lille - OL : Chancel Mbemba et Ngal'ayel Mukau postulent 10/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : pour Paulo Fonseca, la "gestion mentale sera primordiale" 10/01/26
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Ruben Kluivert ne tarit pas d'éloges sur Pavel Šulc 10/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    L'OL Lyonnes avec Wendie Renard et Ada Hegerberg contre Saint-Étienne (match à 15h15) 10/01/26
    Lindsey Horan lors du derby aller entre l'OL et Saint-Etienne
    L'OL Lyonnes invincible contre Saint-Étienne 10/01/26
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Mercato : pourquoi Endrick a choisi l'OL 10/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez lors du match de la réserve de l'OL face à Hauts-Lyonnais
    OL Académie : retour de la compétition pour la réserve 10/01/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Joueuse du mois de D1 : Vicki Becho après Jule Brand (OL Lyonnes) ? 10/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) et le Sénégal dans le dernier carré 10/01/26
    Coupe de France : l'OL Lyonnes veut dompter les conditions à Saint-Étienne 10/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    Coupe de France : avant Lille, l'OL a travaillé les tirs au but 10/01/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    ASSE - OL Lyonnes : pas de derby pour Shrader, Yohannes ou encore Brand 10/01/26
    Supporters de l'OL à Lille
    Les supporters de l’OL sans billet interdits à Villeneuve d'Ascq 09/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut