Lille - OL : vers un duel très serré ?

Dans leur histoire, Lille et l'OL se sont rencontrés à 113 reprises. La 114e confrontation aura lieu ce dimanche en 16es de finale de Coupe de France (21 heures). Au vu de l'historique, on devrait assister à une affiche serrée.

Pour les parieurs, les Lille - OL ne sont pas de très bons matchs ? Pourquoi, car leur issue est souvent difficile à prévoir. Ce dimanche (21 heures), le 16e de finale de Coupe de France ne devrait pas échapper à la règle. Paulo Fonseca a d'ailleurs préparé ses hommes à disputer une éventuelle séance de tirs au but. On se souvient qu'en février 2023, le 8e de finale avait tourné en faveur des Lyonnais dans cet exercice.

La rencontre de ce 11 janvier sera le 114e entre les deux institutions françaises. Une riche histoire démarrée en 1951. Depuis, le bilan est très partagé, avec 31 résultats nuls, 42 victoires des Rhodaniens et 40 des Lillois. Globalement, les deux formations ont alterné le bon et le moins bon l'une contre l'autre, hormis entre 2017 et 2022, période durant laquelle le LOSC a enchaîné douze parties sans défaite face à son rival.

Une seule victoire par plus d'un but sur les 24 derniers matchs

Mais depuis, la tendance s'est inversée. Les coéquipiers de Corentin Tolisso restent sur quatre duels sans revers, dont trois succès. On rappelle qu'en début de saison, ils ont battu les joueurs de Bruno Genesio 1 à 0 à Pierre-Mauroy. Rebelote ce 11 janvier ? En tout cas, nous pouvons nous attendre à un score serré. Sur les 24 derniers affrontements, une seule fois l'équipe victorieuse a gagné par plus d'un but d'écart. Il s'agissait des Nordistes, en novembre 2023 (0-2). On recense d'ailleurs sur la période dix matchs nuls.