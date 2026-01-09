Actualités
Supporters de l'OL à Lille
Supporters de l’OL à Lille

Les supporters de l’OL sans billet interdits à Villeneuve d'Ascq

  par David Hernandez

    • Ce dimanche, plus d'un millier de supporters de l'OL sont attendus au stade Pierre Mauroy. Ce vendredi, la préfecture du Nord a publié un arrêté pour interdire la présence de Lyonnais sans billet à Villeneuve d'Ascq.

    En mai 2024, c'est une vraie marée humaine venue de Lyon qui avait pris possession du centre de Lille. Pour la finale de la Coupe de France, les supporters de l'OL avaient répondu présents. Ils avaient mis l'ambiance dans la ville nordiste avant la rencontre contre le PSG. Ce dimanche, au stade Pierre Mauroy, ils seront bien moins nombreux pour le seizième de finale contre le LOSC. Il y aura quand même plus d'un millier de supporters lyonnais pour encourager les joueurs de Paulo Fonseca.

    Pas d'interdiction de déplacement ni de restriction de la part de la préfecture du Nord. Cependant, cette dernière a publié un arrêté préfectoral ce vendredi. Pas de décisions de dernières minutes qui pourraient remettre en cause la présence lyonnaise au stade Pierre Mauroy. Néanmoins, le LOSC a indiqué que l'arrêté prévoit qu'"il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Olympique lyonnais ou se comportant comme tel, démunie d'un billet, d'une contre-marque ou tout autre titre permettant d'assister à la rencontre, de se rendre au stade Pierre Mauroy et de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes :  À Villeneuve d'Ascq (rue verte, boulevard Van Gogh, boulevard du Breucq, rue de la volonté, boulevard de Valmy), à Lezennes (M146, avenue de l'avenir)".

    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : le Real Oviedo sur Satriano ?

