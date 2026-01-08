Actualités
Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
Les supporters de l’OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : un millier de Lyonnais à Lille dimanche

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Ce jeudi, l'OL a remis 200 places en vente pour les supporters qui voulaient aller à Lille dimanche. Ils seront 1000 à encourager l'équipe durant le 16e de finale de Coupe de France.

    Un peu plus de supporters lyonnais qu'initialement prévu. Ce jeudi, l'OL a communiqué sur la mise en vente de 200 places supplémentaires en parcage à Lille. Le fruit de "discussions constructives entre les clubs, les groupes de supporters et la préfecture du Nord." La tribune réservée aux fans rhodaniens comptera donc un millier de personnes dimanche pour le 16e de finale de Coupe de France.

    Comme toujours pour les rencontres à l'extérieur, la billetterie, déjà complète, était ouverte uniquement aux membres du programme pour les sympathisants et aux abonnés. Les billets ont trouvé preneur en quelques minutes.

    Objectif, les 8es de finale pour l'OL

    Ce dimanche, à 21 heures, l'Olympique lyonnais tentera de décrocher son billet pour les 8es de finale. Il espère donc un scénario similaire à celui du 28 septembre 2025. Ce jour-là, les joueurs de Paulo Fonseca avaient gagné 1 à 0. Globalement dominés, ils avaient tenu bon grâce à une impressionnante solidité défensive et aux arrêts de Dominik Greif.

    Pour cette opposition entre Ligue 1, les deux clubs auront des absents majeurs. Au LOSC, Aïssa Mandi, Alexsandro et Hamza Igamane. Du côté de l'OL, il manquera Moussa Niakhaté (CAN), Ernest Nuamah et Malick Fofana (blessés).

    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 8 Jan 26 à 14 h 27

      Invraisemblable, on autorise 1000 supos à Lille chez les garçons et on les interdit chez les filles à Sainté 😤
      Fatiguant

      Signaler

