Lille se passera d'Aïssa Mandi face à l'OL en Coupe de France

Qualifié pour les quarts de finale de la CAN, Aïssa Mandi manquera le 16e de finale de Coupe de France contre l'OL. Mais deux autres Lillois pourraient être de retour.

C'était l'affiche la plus attendue des 8es de finale de la CAN. Mardi, l'Algérie a éliminé la République démocratique du Congo au bout de la prolongation (1-0). Un match âpre, avare en occasions, mais riche en suspense. Il n'y avait pas de Lyonnais dans cette rencontre, mais trois Lillois, le futur adversaire de l'OL. Au terme de cette affiche, le LOSC récupère donc deux joueurs.

En effet, les Congolais Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau, qui étaient titulaires, reviennent dans le Nord. Bruno Genesio fera-t-il appel à eux dimanche face aux Rhodaniens ? C'est toute la question. Le défenseur central ne fera néanmoins pas de mal avec la suspension d'Alexsandro.

Mbemba déjà de retour pour pallier les absences ?

D'autant plus que son compère de la charnière, Aïssa Mandi sera lui aussi absent. Car l'Algérien poursuit sa route à la Coupe d'Afrique des Nations. Il disputera samedi le quart de finale contre le Nigéria (17 heures). Un délai incompatible, même en cas d'élimination, pour participer au 16e de finale de Coupe de France le lendemain.

Il en sera probablement de même pour Hamza Igamane. L'avant-centre évolue présentement avec le Maroc, qui défiera le Cameroun vendredi soir. Quant à l'Olympique lyonnais, la confrontation à Pierre-Mauroy se fera sans Moussa Niakhaté, qui se mesure lui au Mali le 9 janvier à 17 heures avec le Sénégal.