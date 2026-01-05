En seizième de finale de Coupe de France contre l'OL, Lille devra faire sans Alexsandro, expulsé contre Rennes. Néanmoins, Bruno Genesio pourra s’appuyer sur Romain Perraud, suspendu depuis deux matchs.

Après avoir repris avec la Ligue 1, l'OL bascule sur la Coupe de France pour cette première semaine complète en 2026. Après un jour de repos, les Lyonnais sont attendus à Décines pour reprendre l'entraînement et préparer au mieux le déplacement à Lille, dimanche (21h). Un voyage périlleux dans le nord de la France pour aller chercher une qualification pour les huitièmes de finale. Pas une mince affaire, malgré la défaite des Dogues samedi face à Rennes en championnat.

Perraud exclu à Auxerre le 14 décembre

Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca pourra compter sur l'intégration d'Endrick et ne devrait pas avoir de forfaits liés au déplacement à Monaco. Du côté de Lille, Bruno Genesio voit son secteur défensif diminué entre la CAN et l'expulsion d'Alexsandro durant le week-end. Néanmoins, l'ancien coach lyonnais peut se satisfaire de voir un retour à ces positions. Suspendu lors des deux derniers matchs, Romain Perraud se retrouve disponible pour le match de Coupe de France.