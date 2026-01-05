Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30

  • par David Hernandez

    • Recrue de l'OL depuis le 23 décembre et officiellement lyonnais depuis le 1er janvier, Endrick va avoir le droit à sa présentation ce lundi à 14h30 du côté du centre d'entraînement de Décines.

    Il y a bien longtemps qu'il n'y avait plus eu une présentation d'une nouvelle recrue à l'OL. La fin de l'ère Aulas et la présence disparate de John Textor dans la capitale des Gaules avaient fini de rendre ce rituel obsolète. Néanmoins, la décision prise par le club montre à quel point l'attente est grande. Et la pression qui en découle l'est tout autant. Cinq jours après ses premiers pas sur le terrain avec ses nouveaux coéquipiers, Endrick va avoir le droit à une présentation médiatique comme la première recrue hivernale de l'OL.

    Une première prise de parole pour le néo-Lyonnais qui a déjà pu voir un peu de l'amour des supporters vendredi dernier au moment de sa sortie de l'entraînement au GOLTC. Près de quinze jours après l'annonce officielle de son prêt, l'OL va donc mettre un peu plus Endrick en pleine lumière avec cette conférence de presse qui se tiendra à Décines ce lundi à partir de 14h30. De quoi donner encore un peu plus de grain à moudre à l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" un peu plus tard dans la journée (19h) pour la première émission de 2026.

