Actualités
Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC (Twitter du club qatari)

Mercato : après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi (ex-OL) va découvrir le Qatar

  • par David Hernandez

    • Parti de l’OL il y a deux ans et demi, Karl Toko Ekambi poursuit sa découverte du Moyen-Orient. Après trois clubs en Arabie saoudite, le Camerounais a signé au Qatar à Al-Arabi SC.

    Il est parti de l’OL il y a "seulement" deux ans et demi et pourtant cette période parait tellement loin, tant il s’est passé des choses entre Rhône et Saône. Pris en grippe par une partie des supporters, Karl Toko Ekambi avait profité de l’essor du championnat saoudien pour trouver une porte de sortie. L’aventure en Saudi Pro League n’a pas été de tout repos avec trois clubs en trente mois et des statistiques loin d’être exceptionnelles (17 buts et 3 passes en 68 matchs). Après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi a choisi de se lancer dans un nouveau challenge suite à la résiliation à l’amiable de son contrat avec Al-Fateh SC.

    Il retrouvera Veretout à Al-Arabi

    Dimanche, le club qatari d’Al-Arabi SC a annoncé la signature de l’attaquant de 33 ans, sans préciser la durée du contrat. Seule information, l’international camerounais vient compenser la grave blessure de l’attaquant jordanien Yazan Al-Naimat. Au sein du club de Doha, Karl Toko Ekambi retrouvera un autre ancien de l’OL avec Jordan Veretout. Le milieu évolue à Al-Arabi depuis le début de la saison.

    à lire également
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : quand Tolisso compare Sulc à Müller 13:40
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi (ex-OL) va découvrir le Qatar 12:50
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30 12:00
    Romain Perraud, latéral de Lille
    Pour Lille - OL, Bruno Genesio pourra compter sur un retour de suspension 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier 11:00
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques 10:15
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 09:30
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus 08:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium 07:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ? 04/01/26
    Alexsandro défenseur de Lille
    Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts 04/01/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public 04/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 04/01/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Sénégal : Niakhaté a chambré Camara après la victoire de l’OL à Monaco 04/01/26
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL 04/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut