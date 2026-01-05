Parti de l’OL il y a deux ans et demi, Karl Toko Ekambi poursuit sa découverte du Moyen-Orient. Après trois clubs en Arabie saoudite, le Camerounais a signé au Qatar à Al-Arabi SC.

Il est parti de l’OL il y a "seulement" deux ans et demi et pourtant cette période parait tellement loin, tant il s’est passé des choses entre Rhône et Saône. Pris en grippe par une partie des supporters, Karl Toko Ekambi avait profité de l’essor du championnat saoudien pour trouver une porte de sortie. L’aventure en Saudi Pro League n’a pas été de tout repos avec trois clubs en trente mois et des statistiques loin d’être exceptionnelles (17 buts et 3 passes en 68 matchs). Après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi a choisi de se lancer dans un nouveau challenge suite à la résiliation à l’amiable de son contrat avec Al-Fateh SC.

Il retrouvera Veretout à Al-Arabi

Dimanche, le club qatari d’Al-Arabi SC a annoncé la signature de l’attaquant de 33 ans, sans préciser la durée du contrat. Seule information, l’international camerounais vient compenser la grave blessure de l’attaquant jordanien Yazan Al-Naimat. Au sein du club de Doha, Karl Toko Ekambi retrouvera un autre ancien de l’OL avec Jordan Veretout. Le milieu évolue à Al-Arabi depuis le début de la saison.