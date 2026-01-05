Actualités
Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc après son but lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : quand Tolisso compare Sulc à Müller

  par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Double buteur à Monaco, Pavel Sulc n'en finit pas d'affoler les compteurs avec l'OL ces dernières semaines. Dans un style bien à lui qui pousse Corentin Tolisso à le comparer à Thomas Müller.

    Indéfinissable. C'est un peu de cette manière que l'on pourrait décrire le style de Pavel Sulc. Que ce soit en dehors des terrains ou même sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue Europa. Comme il a aimé le dire samedi après la victoire de l'OL à Monaco, il "est tout à la fois". Pas vraiment un ailier, pas vraiment un meneur de jeu et pas vraiment un attaquant de pointe. Un joueur offensif multitâche qui colle parfaitement à l'état d'esprit affiché par l'OL depuis le début de la saison. Auteur d'un doublé dans la Principauté, Sulc se retrouve désormais impliqué dans seize buts lyonnais toutes compétitions confondues.

    Deux profils atypiques dans le foot moderne

    Plutôt pas mal pour un joueur qui vit sa première expérience à l'étranger à 25 ans et dont le profil atypique a poussé à se questionner sur sa position idéale pour donner la pleine mesure de son talent. En attendant les débuts d'Endrick ainsi que les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah, Pavel Šulc est celui qui porte l'attaque lyonnaise ces dernières semaines. De quoi ravir Corentin Tolisso qui s'est laissé aller à une comparaison plutôt flatteuse. "Je suis content pour lui et c'est mérité, a indiqué le champion du monde 2018 sur Téléfoot à propos de son coéquipier. Il me fait un peu penser à Thomas Müller dans le sens où il est très très très efficace. J'ai joué avec Müller (au Bayern, de 2017 à 2022) et je vois un peu des similitudes." Pour le palmarès, il faudra repasser par contre.

    1. Monark
      Monark - lun 5 Jan 26 à 14 h 10

      C’est une comparaison très flatteuse que lui fait Coco. Et il sait de quoi il parle. 👍

