Ce lundi, Endrick va dire ses premiers mots en tant que joueur de l'OL. Revivez cette conférence de presse sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube du club.

En attendant le grand jour dimanche après des potentiels débuts sous le maillot lyonnais à l'occasion du déplacement à Lille, Endrick va faire sa première apparition médiatique ce lundi après-midi. Quatre jours après avoir officiellement rejoint les rangs de l'OL, l'attaquant brésilien va pouvoir revenir sur les raisons de son choix de rejoindre la capitale des Gaules. Pour la première fois depuis deux ans, une présentation de joueur se tient au GOLTC. A partir de 14h30, suivez en direct les premiers mots d'Endrick sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube du club rhodanien.