    • Ce lundi, Endrick va dire ses premiers mots en tant que joueur de l'OL. Revivez cette conférence de presse sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube du club.

    En attendant le grand jour dimanche après des potentiels débuts sous le maillot lyonnais à l'occasion du déplacement à Lille, Endrick va faire sa première apparition médiatique ce lundi après-midi. Quatre jours après avoir officiellement rejoint les rangs de l'OL, l'attaquant brésilien va pouvoir revenir sur les raisons de son choix de rejoindre la capitale des Gaules. Pour la première fois depuis deux ans, une présentation de joueur se tient au GOLTC. A partir de 14h30, suivez en direct les premiers mots d'Endrick sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube du club rhodanien.

    3 commentaires
    1. Avatar
      vauban - lun 5 Jan 26 à 15 h 27

      Surtout bien content d'avoir revu Isabelle Dias la maman des joueurs arrivants , sinon conférence habituelle ..

      1. le_yogi
        le_yogi - lun 5 Jan 26 à 15 h 34

        Tout pareil ! De la revoir évoque forcément la grande période de la filière brésilienne de l'OL, et les poulains de Marcelo 🤩 Ce serait sympa un petit article sur elle à l'occasion.

    2. Avatar
      olgoneforever - lun 5 Jan 26 à 15 h 30

      J'ai suivi la conf évidemment.... Wahou ça m'a replongé un moment dans les grandes heures d'arrivées de ses illustres compatriotes !
      Bien sûre il faut voir sur le terrain mais c'est excitant déjà !
      Quel coup quand même !

      Et aux moments des photos avec le maillot: une petite pensée à Bernard Lacombe.

