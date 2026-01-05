Actualités
Romy Fournier, arbitre
Romy Fournier, arbitre (@Ligue Méditerranée)

Coupe de France féminine : Romy Fournier au sifflet d'ASSE - OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Pour sa reprise en 2026, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Étienne pour un seizième de finale de Coupe de France. Romy Fournier arbitrera ce deuxième derby de la saison, samedi (14h30).

    Un derby pour commencer l'année. Samedi, l'OL Lyonnes se déplacera à Saint-Étienne pour son entrée en lice en Coupe de France féminine. Si les voisines de la Loire n'ont pas la tête d'un obstacle insurmontable vu leur situation en championnat, la coupe a réservé des mauvaises surprises aux Lyonnaises ces dernières saisons. Il faudra donc faire preuve d'un vrai sérieux pour ne pas se faire surprendre sur la pelouse du stade Salif Keita. Le match de Première Ligue avait d'ailleurs donné quelques difficultés aux joueuses de Jonatan Giraldez en septembre dernier.

    Au sifflet contre Strasbourg en novembre dernier

    Avancé de vingt-quatre heures par rapport à la programmation initiale, ce seizième de finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes sera arbitré par Romy Fournier. Cette dernière a déjà croisé la route des Fenottes cette saison en Première Ligue. Elle avait arbitré le match contre Strasbourg du côté du Parc OL le 22 novembre dernier.

    à lire également
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Endrick (OL) : "Je suis là pour me fondre dans le collectif" 15:41
    Romy Fournier, arbitre
    Coupe de France féminine : Romy Fournier au sifflet d'ASSE - OL Lyonnes 15:20
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Revivez la conférence d'Endrick 14:25
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : quand Tolisso compare Sulc à Müller 13:40
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : après l’Arabie saoudite, Toko Ekambi (ex-OL) va découvrir le Qatar 12:50
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    OL - Mercato : les premiers mots d'Endrick ce lundi à 14h30 12:00
    Romain Perraud, latéral de Lille
    Pour Lille - OL, Bruno Genesio pourra compter sur un retour de suspension 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques 10:15
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 09:30
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen 08:45
    Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus 08:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium 07:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ? 04/01/26
    Alexsandro défenseur de Lille
    Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts 04/01/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public 04/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 04/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut