Pour sa reprise en 2026, l'OL Lyonnes se déplace à Saint-Étienne pour un seizième de finale de Coupe de France. Romy Fournier arbitrera ce deuxième derby de la saison, samedi (14h30).

Un derby pour commencer l'année. Samedi, l'OL Lyonnes se déplacera à Saint-Étienne pour son entrée en lice en Coupe de France féminine. Si les voisines de la Loire n'ont pas la tête d'un obstacle insurmontable vu leur situation en championnat, la coupe a réservé des mauvaises surprises aux Lyonnaises ces dernières saisons. Il faudra donc faire preuve d'un vrai sérieux pour ne pas se faire surprendre sur la pelouse du stade Salif Keita. Le match de Première Ligue avait d'ailleurs donné quelques difficultés aux joueuses de Jonatan Giraldez en septembre dernier.

Au sifflet contre Strasbourg en novembre dernier

Avancé de vingt-quatre heures par rapport à la programmation initiale, ce seizième de finale de Coupe de France entre Saint-Étienne et l'OL Lyonnes sera arbitré par Romy Fournier. Cette dernière a déjà croisé la route des Fenottes cette saison en Première Ligue. Elle avait arbitré le match contre Strasbourg du côté du Parc OL le 22 novembre dernier.