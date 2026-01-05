Actualités
Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg lors d’AS Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier

  • par David Hernandez

    • Initialement annoncé le dimanche 11 janvier à 14h30, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL Lyonnes se jouera finalement vingt-quatre heures plus tôt. La FFF a informé un changement de programmation avec un match disputé le samedi 10 janvier (14h30) au stade Salif Keita.

    Le dimanche 11 janvier ne sera plus un jour consacré à 100% à toutes les coupes pour les équipes de l’OL. Initialement, les équipes professionnelles et les U18 qu’ils soient masculins ou féminins devaient se frotter aux matchs de coupe. Finalement, le programme dominical se retrouve déchargé d’une rencontre. Indiqué comme se jouant le dimanche à 14h30, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL Lyonnes a connu un changement de programmation.

    Le seizième de finale de Coupe de France féminine se tiendra le samedi 10 janvier, toujours au même horaire et toujours au stade Salif Keita dans le Forez. Un changement à prendre en compte pour les supporters lyonnais, s’ils veulent faire le déplacement et si ce dernier se veut autorisé, au contraire du match en Première Ligue en septembre dernier.

    Fonseca et ses joueurs refermeront ce week-end de coupe

    Pour ce qui est du programme du dimanche 11 janvier, il y aura toujours de la Coupe Gambardella avec les U18 de Florent Balmont qui iront à Annecy pour les 32es de finale. Leurs homologues féminines recevront de leur côté Montpellier dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France féminine U18. Enfin, les joueurs de Paulo Fonseca refermeront ce dimanche de coupe à l’OL avec un déplacement à Lille à 21h.

    à lire également
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : Saint-Etienne - OL Lyonnes finalement le 10 janvier 11:00
    Abner après son but lors de Monaco - OL
    OL : Abner soigne lui aussi ses statistiques 10:15
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Avec 30 points à mi-saison, l’OL fait mieux que la saison passée 09:30
    Michele Kang lors de Manchester United - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : l’espoir d’un retour sur le trône européen 08:45
    Impliqué sur 16 buts à l'OL, Pavel Šulc ne s'arrête plus 08:00
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium 07:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ? 04/01/26
    Alexsandro défenseur de Lille
    Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL 04/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts 04/01/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : Shrader seule joueuse en salle pour l’entraînement public 04/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent leur victoire à Monaco
    À Monaco, l’OL s’est presque senti comme à la maison 04/01/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    Tolisso salue "l’atmosphère plus saine" à l’OL 04/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Sénégal : Niakhaté a chambré Camara après la victoire de l’OL à Monaco 04/01/26
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    Monaco estime qu’il "aurait mérité beaucoup plus" contre l’OL 04/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Après son jaune à Monaco, Mata (OL) désormais sous la menace 04/01/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Monaco - OL (1-3) : Fonseca "préoccupé" par Tagliafico sur le rouge 04/01/26
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Ligue 1 : Monaco ne décolère pas contre l’arbitrage face à l’OL 04/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public ce dimanche (11h15) 04/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut