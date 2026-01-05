Initialement annoncé le dimanche 11 janvier à 14h30, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL Lyonnes se jouera finalement vingt-quatre heures plus tôt. La FFF a informé un changement de programmation avec un match disputé le samedi 10 janvier (14h30) au stade Salif Keita.

Le dimanche 11 janvier ne sera plus un jour consacré à 100% à toutes les coupes pour les équipes de l’OL. Initialement, les équipes professionnelles et les U18 qu’ils soient masculins ou féminins devaient se frotter aux matchs de coupe. Finalement, le programme dominical se retrouve déchargé d’une rencontre. Indiqué comme se jouant le dimanche à 14h30, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL Lyonnes a connu un changement de programmation.

Le seizième de finale de Coupe de France féminine se tiendra le samedi 10 janvier, toujours au même horaire et toujours au stade Salif Keita dans le Forez. Un changement à prendre en compte pour les supporters lyonnais, s’ils veulent faire le déplacement et si ce dernier se veut autorisé, au contraire du match en Première Ligue en septembre dernier.

Fonseca et ses joueurs refermeront ce week-end de coupe

Pour ce qui est du programme du dimanche 11 janvier, il y aura toujours de la Coupe Gambardella avec les U18 de Florent Balmont qui iront à Annecy pour les 32es de finale. Leurs homologues féminines recevront de leur côté Montpellier dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France féminine U18. Enfin, les joueurs de Paulo Fonseca refermeront ce dimanche de coupe à l’OL avec un déplacement à Lille à 21h.