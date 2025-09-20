Actualités
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d’OL – Arsenal (Photo by Catherine Steenkeste / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL Lyonnes sans Diani, Renard ni ses supporters pour le derby

  • par Antoine Lio

    • Ce samedi, il sera question de suprématie territoriale. L'OL Lyonnes se rendra en terres stéphanoises privé de Diani et Renard mais aussi de ses supporters suite à un arrêté préfectoral.

    Monter graduellement en puissance. Après sa première victoire de rang face à l'OM (3-1) il y a deux semaines, l'OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de son rival… Saint-Étienne. Bien que l'inimitié soit moindre sur le terrain à l'inverse des équipes masculines, un derby reste un derby et d'ailleurs l'arrêté préfectoral pondu il y a quelques heures le prouve avec une interdiction de supporters lyonnais. Privées de leurs fans, les Fenottes auront encore plus à coeur de gagner ce derby, qui a (presque) toujours tourné en leur faveur.

    Alors ce samedi, les Lyonnaises tenteront de perpétuer la tradition, avec une équipe en rodage qui cherche encore à trouver ses automatismes. Elles qui ont eu deux semaines pour se pencher sur les axes de progression depuis le choc des Olympiques, exemptées de match le week-end dernier en raison de la Coupe LFFP. L'OL Lyonnes entrant en lice à dater des quarts de finale.

    Cinq absentes à déclarer

    Déjà absentes lors du duel olympien, Chawinga et Sombath ne seront encore pas du voyage à Saint-Étienne. En revanche, la capitaine Wendie Renard, bien présente lors de la première journée, ne pourra cette fois-ci pas porter le brassard de capitaine pendant ce derby. Elle s'était entraînée seule ce vendredi matin en salle. Rappelons aussi les absences conjuguées de Diani et Fathallah. Malgré ces manques de munitions, Damaris Egurrola, Dumornay, Shrader et Tarciane font leur retour. L'occasion de les lancer à Saint-Étienne afin de combler les places vacantes ? Réponse ce samedi après-midi.

    L'OL Lyonnes sans Diani, Renard ni ses supporters pour le derby
