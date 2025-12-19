OL : Mangala de retour à l’entraînement collectif

Touché à l’ischio-jambier avant le déplacement à Lorient, Orel Mangala a repris l’entraînement ces derniers jours. Le milieu de l’OL était présent ce vendredi, à deux jours du match face au FC Saint-Cyr Collonges.

C’est une dernière sortie qui est toujours particulière. Encore plus quand elle concerne un match de Coupe de France et un derby lyonnais contre le FC Saint-Cyr Collonges. Ce dimanche, l’OL a un peu de pression au moment de boucler son année 2025 car un club pro n’a jamais vraiment envie de faire les gros titres pour une élimination qui fait tâche. Les joueurs de Paulo Fonseca veulent donc prendre ce 32e de finale de Coupe de France avec sérieux.

De la place pour les jeunes dimanche ?

Pour ce dernier rendez-vous, l’entraîneur portugais devrait pouvoir compter sur un groupe au complet, hormis les absences déjà connues en plus de Nicolas Tagliafico, absent de la séance du jour. Celles pour la CAN (Niakhaté et Mata) et les blessures de longue date (Fofana et Nuamah). Au rayon des bonnes nouvelles, Tanner Tessmann a fait son retour à l’entraînement mercredi, tout comme Orel Mangala qui avait repris individuellement en début de semaine comme indiqué par nos soins. Ce vendredi, les deux milieux étaient à l’entraînement, en plus de nombreux jeunes (Gomes Rodriguez, Himbert, Gonçalves, Molebe, Hamdani, Barisic).