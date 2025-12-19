Pour le dernier match de l’année 2025, l’OL devra faire sans Nicolas Tagliafico, qui a un problème au dos. Néanmoins, Paulo Fonseca peut compter sur les retours de Tanner Tessmann et Orel Mangala.

Un dernier pour la route. Ce dimanche, l’OL referme le chapitre de son année 2025 avec un match spécial contre le FC Saint-Cyr Collonges. Cette fête des voisins a tout d’une rencontre piège comme chaque opposition de Coupe de France contre un club amateur. Paulo Fonseca assure que la préparation a été faite "avec sérieux" par ses joueurs. L’entraîneur portugais est conscient que les organismes ont été mis à rude épreuve, mais peut se satisfaire de voir son groupe quasiment au complet.

Tessmann en défense centrale ?

Presque, puisque Nicolas Tagliafico manquera à l’appel dimanche soir en Coupe de France. "Il a un petit problème au dos, il n’est pas prêt pour jouer", a déclaré Fonseca ce vendredi. L’entraîneur portugais fera donc sans trois cadres avec les départs de Niakhaté et Mata pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais peut malgré tout avoir un peu le sourire. Il pourra compter sur deux retours pour son dernier groupe de l’année 2025. Tanner Tessmann et Orel Mangala "ont commencé à reprendre l’entraînement. Ils postulent tous les deux pour jouer dimanche."