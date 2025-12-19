Actualités
Endrick, attaquant du Real Madrid
Endrick, attaquant du Real Madrid (AFP)

Mercato : l’OL lance les grandes manoeuvres avec le Real Madrid pour Endrick

  • par David Hernandez

    • À la recherche d’un renfort offensif pour cet hiver, l’OL a ciblé Endrick comme profil idéal. Si l’attaquant est d’accord pour venir, il reste au club lyonnais à s’entendre avec le Real Madrid sur les modalités financières.

    Avec encore un match à disputer, l’OL n’est pas encore en vacances. Elles seront de toute façon de courte durée puisque la reprise de l’entraînement se fera le lundi 29 décembre, à six jours du déplacement à Monaco. Pour ce retour de la Ligue 1, Paulo Fonseca sait qu’il ne pourra pas compter sur un renfort hivernal. Avec l’encadrement de la masse salariale, le délai pour qualifier un joueur se voit pousser à quatre jours, donc mathématiquement impossible même avec une arrivée officialisée le 1er janvier, date de l’ouverture du mercato hivernal. Néanmoins, l’entraîneur portugais aimerait bien pouvoir compter sur une recrue à ce moment-là, afin de l’incorporer dès le week-end suivant pour un possible 16e de finale de Coupe de France.

    400 000€ mensuels comme salaire

    Bien évidemment, tous les regards se tournent vers Endrick, annoncé avec insistance à Lyon. Si la presse espagnole se voyait déjà suivre le Brésilien dans la Principauté, il faudra patienter, mais l’attaquant pourrait bien être déjà entre Rhône et Saône. Cela dépendra de l’avancée des discussions entre l’OL et le Real Madrid pour un joueur qui a déjà donné son accord pour venir en Ligue 1. D'après L'Équipe, les dirigeants lyonnais et madrilènes n’ont lancé les discussions que depuis quelques jours, avant tout pour parler du volet financier. 

    Voir Endrick ne venir que pour six mois semble dans les tuyaux depuis un moment, si accord total il y a. Ce dernier dépendrait avant tout du montant de l'indemnité globale à payer, afin de couvrir une partie des émoluments du joueur qui émarge à 400 000€ mensuels. Une somme que l’OL ne peut clairement pas sortir malgré l'allègement des sanctions de la DNCG.

