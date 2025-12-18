Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ligue des champions : Wolfsburg ou la Juventus pour l'OL Lyonnes en quarts de finale

  • par Gwendal Chabas
  5 Commentaires

    • Deuxième de la phase de classement de la Ligue des champions, l'OL Lyonnes évitera le barrage. Pas Wolfsburg et la Juventus, qui s'affronteront pour défier les Lyonnes.

    Le verdict est tombé. Quelques heures après la fin de la phase de classement de la Ligue des champions, nous connaissons le tableau final de la compétition. En tout cas, nous savons qui défiera l'OL Lyonnes en quarts de finale du tournoi. Deuxième derrière le FC Barcelone, il se mesurera à l'un des barragistes, en l'occurrence Wolfsburg ou la Juventus Turin.

    Les Allemandes et les Italiennes s'affronteront mi-février, les 11-12 et 18-19, pour une place au tour suivant. Le retour des Lyonnaises en Coupe d'Europe aura lieu au printemps, les 24-25 mars et 1er ou 2 avril.

    Deux adversaires rencontrés cette saison

    Favorites sur le papier, les joueuses de Jonatan Giráldez n'héritent toutefois pas d'un tirage aisé. En effet, Wolfsburg est la deuxième force de Bundesliga derrière le Bayern Munich. Il a pour lui une grande expérience de l'épreuve. Quant à la Juve, elle a montré ses qualités en étant la seule à ne pas perdre contre Wendie Renard et ses troupes cette saison (3-3).

    L'OL Lyonnes aura tout de même le mérite de bien connaître ses deux potentiels rivaux. Il a reçu l'équipe de Basse-Saxe le 11 novembre, pour un succès 3 à 1. Il peut également rétorquer qu'il n'était pas si loin de s'imposer contre les Turinoises malgré un débours de trois buts à la pause. Rendez-vous dans quatre mois pour la grande explication.

    5 commentaires
    1. Avatar
      Oelix - jeu 18 Déc 25 à 13 h 37

      Tirage pas le plus facile. Chelsea en demies!

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - jeu 18 Déc 25 à 13 h 48

        Pas sûr, ça peut être Arsenal ou Leuven, me semble t-il.

        https://fr.uefa.com/womenschampionsleague/draws/

        Signaler
    2. Avatar
      undeuxtrois - jeu 18 Déc 25 à 14 h 14

      Il n'y a pas vraiment de tirage facile ou difficile, je trouve. Le petit défaut de ce format, c'est qu'il n'y a "que" 18 équipes, donc on a beaucoup de matchs que l'on a déjà vu... 3 des 4 barrages ont déjà été disputé, tandis que l'OL rencontrera une équipe déjà rencontrée en phase de ligue. Sur 2 matchs, je ne pense pas Wolfsburg ou la Juve capable de nous inquiéter. Ce match contre la Juve était un peu hors du temps, avec 3 buts sur leurs 3 seules occasions. Ensuite, Arsenal ou Chelsea, ce sera de toute façon difficile, mais on peut espérer que les 2 équipes laissent des plumes en championnat. Je compte bien aussi sur une montée en puissance de l'équipe et beaucoup de fraîcheur maintenant que la première place est d'ores et déjà assurée (oui, 5pts d'avance sur le PSG qui devrait perdre 3 points sur tapis vert, et 8 sur le PFC, l'affaire est déjà entendue).

      Signaler
      1. chignol
        chignol - jeu 18 Déc 25 à 14 h 26

        Si c'est la Juve elles risquent fort de chercher à réitérer le coup de la dernière fois : mettre l'autobus et nous transpercer. D'où la nécessité d'organiser le bloc avec encore plus de rigueur. D'après ses propres mots, c'était ce sur quoi Giraldez avait fait travailler l'équipe et ce qu'il atendait du match contre l'Atletico. Je suis donc très confiant pour la suite, même si je préférerais rencontrer Wolfsburg, équipe sur laquelle on a pris l'ascendant psychologique.

        Signaler
    3. Avatar
      Floyd - jeu 18 Déc 25 à 14 h 54

      On est tombé dans le coté de tableau plus difficile, mais bon, il y a eu d'autres années où c'était nous qui étions un peu plus avantagé, c'est comme ça. Mon petit prono, je pense qu'on retrouvera Wolfsburg qui battra la juve, et de son coté Chelsea jouera Arsenal. Le duel anglais sera sans doute serré, Arsenal a cet avantage de savoir se lâcher dans ce genre de match, Chelsea n'est pas encore en finale... Quant à nous, on sait ce qu'on a à faire !

      Signaler

    derniers commentaires
