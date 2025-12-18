Deuxième de la phase de classement de la Ligue des champions, l'OL Lyonnes évitera le barrage. Pas Wolfsburg et la Juventus, qui s'affronteront pour défier les Lyonnes.

Le verdict est tombé. Quelques heures après la fin de la phase de classement de la Ligue des champions, nous connaissons le tableau final de la compétition. En tout cas, nous savons qui défiera l'OL Lyonnes en quarts de finale du tournoi. Deuxième derrière le FC Barcelone, il se mesurera à l'un des barragistes, en l'occurrence Wolfsburg ou la Juventus Turin.

Les Allemandes et les Italiennes s'affronteront mi-février, les 11-12 et 18-19, pour une place au tour suivant. Le retour des Lyonnaises en Coupe d'Europe aura lieu au printemps, les 24-25 mars et 1er ou 2 avril.

Deux adversaires rencontrés cette saison

Favorites sur le papier, les joueuses de Jonatan Giráldez n'héritent toutefois pas d'un tirage aisé. En effet, Wolfsburg est la deuxième force de Bundesliga derrière le Bayern Munich. Il a pour lui une grande expérience de l'épreuve. Quant à la Juve, elle a montré ses qualités en étant la seule à ne pas perdre contre Wendie Renard et ses troupes cette saison (3-3).

L'OL Lyonnes aura tout de même le mérite de bien connaître ses deux potentiels rivaux. Il a reçu l'équipe de Basse-Saxe le 11 novembre, pour un succès 3 à 1. Il peut également rétorquer qu'il n'était pas si loin de s'imposer contre les Turinoises malgré un débours de trois buts à la pause. Rendez-vous dans quatre mois pour la grande explication.