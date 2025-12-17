Ce mercredi soir, l’OL Lyonnes va chercher sa place dans le top 4 pour s’assurer une qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Un seul point suffit mais ce serait mal connaître l’esprit de compétitrice des joueuses de l’OL Lyonnes. Après quatre succès et un nul dans cette première phase de la Ligue des champions, les Lyonnaises veulent terminer par une victoire à domicile contre l’Atletico de Madrid. Cela leur assurerait une place certaine dans le top 4 et pourquoi pas la première place en cas de contre-performance du Barça sur la pelouse du Paris FC.

Pour cet ultime rendez-vous européen et l’avant-dernier en 2025, Jonatan Giraldez a choisi d’aligner un 4-2-3-1 comme à son habitude. Laissées au repos contre Le Havre, Ada Hegerberg, Melchie Dumornay retrouvent le onze de départ.

La compo de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Damaris - Diani, Dumornay, Chawinga - Hegerberg