Actualités
Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

OL Lyonnes - Atletico de Madrid : Hegerberg et Dumornay de retour dans le onze

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Ce mercredi soir, l’OL Lyonnes va chercher sa place dans le top 4 pour s’assurer une qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

    Un seul point suffit mais ce serait mal connaître l’esprit de compétitrice des joueuses de l’OL Lyonnes. Après quatre succès et un nul dans cette première phase de la Ligue des champions, les Lyonnaises veulent terminer par une victoire à domicile contre l’Atletico de Madrid. Cela leur assurerait une place certaine dans le top 4 et pourquoi pas la première place en cas de contre-performance du Barça sur la pelouse du Paris FC.

    Pour cet ultime rendez-vous européen et l’avant-dernier en 2025, Jonatan Giraldez a choisi d’aligner un 4-2-3-1 comme à son habitude. Laissées au repos contre Le Havre, Ada Hegerberg, Melchie Dumornay retrouvent le onze de départ.

    La compo de l’OL Lyonnes : Endler - Tarciane, Renard, Engen, Bacha - Heaps, Damaris - Diani, Dumornay, Chawinga - Hegerberg

    à lire également
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier
    2 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 17 Déc 25 à 20 h 06

      Et bien, perso ça me va cette compo.
      Retour à du classique, même si je regrette l'absence d'Alice.
      De toute manière, tout le monde s'en fout de mon avis, mais je reste d'accord avec moi- même ! 😜

      PS: J'espère que le Groupama ne sonnera pas trop creux...
      C'était bien quand je......
      Bon tant pis !

      Signaler
    2. Avatar
      brad - mer 17 Déc 25 à 20 h 12

      Alors on le commence quand ce match , l'horloge n'avance pas assez vite !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Atletico de Madrid : Hegerberg et Dumornay de retour dans le onze 19:57
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe de France féminine U18 : l’OL Lyonnes recevra Montpellier 16:50
    Tanner Tessmann, nouveau milieu de l'OL
    Après deux jours de repos, l’OL de retour à l’entraînement avec Tessmann 16:00
    Samuel Umtiti avec l'OL Légendes
    Des anciens de l’OL dans le collectif de légendes Auvergne Rhône-Alpes 15:10
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    OL Lyonnes : Diani a "dû s’adapter aux nouveaux choix" 14:20
    Vignette TKYDG 15 12 2025
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 15 décembre en podcast  13:30
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : quel programme pour Mata (Angola) et Niakhaté (Sénégal) ? 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg et Jule Brand avec le nouveau maillot de l'OL Lyonnes
    Contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes va étrenner son nouveau maillot 11:50
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Kop, tifo, cortège de bus… le FC Saint-Cyr Collonges se prépare à la fête au Parc OL 11:00
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Sans Mata et Niakhaté, l’OL mise "avant tout sur le collectif" 10:15
    Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
    L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne regarder OL Lyonnes - Atlético de Madrid ? 08:45
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Tolisso bientôt dans le top 15 des joueurs les plus capés 08:00
    Mehdi Chakri félicité par ses coéquipiers du FC Saint-Cyr Collonges
    Mehdi Chakri (FC Saint-Cyr Collonges) : "Supporters de l'OL de père en fils" 07:30
    Ludovic Assemoassa, ancien joueur formé à l'OL Académie, décédé le 9 décembre 2025.
    OL - Carnet noir : Nicolas Puydebois rend hommage à Ludovic Assemoassa 16/12/25
    L'affiche du concours pour gagner des places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : un autre concours pour gagner des places 16/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L’OL Lyonnes au complet contre l’Atlético de Madrid 16/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut