Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG - OL
Michele Kang avec Vincent Ponsot lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • De passage devant la DNCG fédérale, l’OL Lyonnes a validé haut la main son budget. Le gendarme financier n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des Fenottes.

    Le mois de décembre rimait avec passage devant la DNCG pour l’OL et l’OL Lyonnes. Et le moins que l’on puisse dire est que le club lyonnais a plutôt réussi ses oraux. Alors oui, la section masculine reste sous encadrement de la masse salariale, mais ce fut tout sauf une surprise. Au contraire, le gendarme financier a salué les efforts consentis par la nouvelle direction depuis six mois et a levé la restriction sur les indemnités de transferts. Une petite victoire pour Michele Kang et Michael Gerlinger, son directeur général à l’OL.

    En charge de la même fonction chez les féminines, Vincent Ponsot avait bien moins de tracas concernant le budget présenté pour l’OL Lyonnes. Mardi, la DNCG fédérale a logiquement validé le dossier lyonnais présenté et n’a donc pris aucune mesure contre le club rhodanien pour les six prochain mois.

    5 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 17 Déc 25 à 10 h 20

      Comment pouvait -il en être autrement !
      Au moins un secteur où il n'y avait AUCUNE inquiétude, et que c'est reposant !...
      Merci Madame Kang, merci Ponsot !
      Oups, pas taper, merci ! 😜😀

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 10 h 22

      Madame Kang met la main à la poche pour que les fenottes soient tjrs au plus haut niveau, heureusement car ce n'est pas avec la billetterie que l'argent remplie les caisses . Quand aux droits télé je me demande bien ce qui rentre chaque saison ??
      La ligue des championnes doit aider aussi un peu financièrement.

      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 17 Déc 25 à 10 h 32

        Et heureusement que ce n'est plus le cow-boy qui gère les comptes, sinon nos fenottes seraient en division régionale ! 😜

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 10 h 34

          Joe Daldon finit tjrs en prison...

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 17 Déc 25 à 10 h 42

      Cette saison là ligue des championnes pourra rapporter jusqu'à 1,4 millions d'euros à l'équipe qui gagnera la finale. Bon ça payerait tout juste les salaires annuels de Ada Melchie et Wendie, mais bon ça aide quand même. Le tout c'est d'aller jusqu'au bout, les fenottes peuvent le faire mais va falloir qu'elles se battent, qu'elle ne lâchent rien.

      Signaler

