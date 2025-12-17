L’OL Lyonnes passe la DNCG sans encombre

De passage devant la DNCG fédérale, l’OL Lyonnes a validé haut la main son budget. Le gendarme financier n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des Fenottes.

Le mois de décembre rimait avec passage devant la DNCG pour l’OL et l’OL Lyonnes. Et le moins que l’on puisse dire est que le club lyonnais a plutôt réussi ses oraux. Alors oui, la section masculine reste sous encadrement de la masse salariale, mais ce fut tout sauf une surprise. Au contraire, le gendarme financier a salué les efforts consentis par la nouvelle direction depuis six mois et a levé la restriction sur les indemnités de transferts. Une petite victoire pour Michele Kang et Michael Gerlinger, son directeur général à l’OL.

En charge de la même fonction chez les féminines, Vincent Ponsot avait bien moins de tracas concernant le budget présenté pour l’OL Lyonnes. Mardi, la DNCG fédérale a logiquement validé le dossier lyonnais présenté et n’a donc pris aucune mesure contre le club rhodanien pour les six prochain mois.