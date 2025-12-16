Merah, Himbert, Gonçalves… de nouveaux bacheliers à l’OL

En plus de leur parcours footballistique, de nombreux joueurs et nombreuses joueuses de l’OL Académie ont réussi à y ajouter une réussite scolaire. En 2025, vingt-quatre académiciens ont décroché leur bac, dont Khalis Merah.

Il essaye de garder les pieds sur terre et pour cela, il peut compter sur le soutien familial. Depuis six mois, Khalis Merah vit dans un autre monde, lui qui est passé des U19 de l’OL au groupe professionnel un peu à la surprise générale. Avec un premier contrat pro, la tête du jeune Lyonnais aurait pu tourner, mais c’était sans compter sur le socle familial. Un environnement qui l’a d’ailleurs pousser à aller jusqu’au bac et à le réussir en juin dernier. Le milieu a rempli sa part du marché puisqu’il fait partie des vingt-quatre nouveaux membres de l’OL Académie à être bacheliers.

Trois bacheliers avec la mention

Ils ont récemment été mis à l’honneur par le club pour leur réussite scolaire en même temps que le difficile apprentissage du football de haut niveau. Aux côtés de Merah, d’autres noms ayant côtoyé le groupe de Paulo Fonseca ces derniers mois ont décroché leur diplôme. Rémi Himbert, Yvann Konan ou encore Tiago Gonçalves ont passé avec succès cette étape. Sur les 16 joueurs et 8 joueuses diplômés, 9 étaient inscrits au Bac général, 3 en section STMG et 4 au Bac professionnel.