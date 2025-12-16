Pour son entrée en lice en Coupe de France féminine, l’OL Lyonnes n’a pas forcément été épargné. Les Lyonnaises auront le droit à un déplacement dans le Forez pour affronter l’AS Saint-Étienne en 16es de finale.

Un derby pour lancer l’année 2026. Ce mardi midi, l’OL Lyonnes a découvert quel sera son adversaire pour son entrée en lice en Coupe de France. Le hasard a plutôt bien fait les choses car il y aura un nouveau derby contre l’AS Saint-Étienne. Comme en septembre dernier, ce sera du côté de la Loire avec un 16e de finale qui se tiendra le week-end du 11 janvier. Cela marquera le retour à la compétition pour les joueuses de Jonatan Giraldez après une trêve de deux semaines.

Un mois de janvier déjà bien corsé

Ce premier match en Coupe de France marquera le point de départ d’une seconde partie de saison qui s’annonce intense. Rien que sur le mois de janvier, l’OL Lyonnes affrontera notamment le Paris FC et le PSG en Première Ligue et retrouveront les Vertes pour le match retour de championnat à Décines le week-end du 7 février.