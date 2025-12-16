Actualités
Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg lors d’AS Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Coupe de France féminine : un derby contre Saint-Etienne pour l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Pour son entrée en lice en Coupe de France féminine, l’OL Lyonnes n’a pas forcément été épargné. Les Lyonnaises auront le droit à un déplacement dans le Forez pour affronter l’AS Saint-Étienne en 16es de finale.

    Un derby pour lancer l’année 2026. Ce mardi midi, l’OL Lyonnes a découvert quel sera son adversaire pour son entrée en lice en Coupe de France. Le hasard a plutôt bien fait les choses car il y aura un nouveau derby contre l’AS Saint-Étienne. Comme en septembre dernier, ce sera du côté de la Loire avec un 16e de finale qui se tiendra le week-end du 11 janvier. Cela marquera le retour à la compétition pour les joueuses de Jonatan Giraldez après une trêve de deux semaines.

    Un mois de janvier déjà bien corsé

    Ce premier match en Coupe de France marquera le point de départ d’une seconde partie de saison qui s’annonce intense. Rien que sur le mois de janvier, l’OL Lyonnes affrontera notamment le Paris FC et le PSG en Première Ligue et retrouveront les Vertes pour le match retour de championnat à Décines le week-end du 7 février.

    à lire également
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez (OL Lyonnes) : "Le niveau de l'équipe a augmenté depuis la trêve"
    2 commentaires
    1. Avatar
      moira32 - mar 16 Déc 25 à 14 h 03

      Pour ma part , je dirais plutôt que ce sont les stéphanoises qui n'ont pas été épargnées ! Faudrait pas exagérer
      quand même.

      
      1. chignol
        chignol - mar 16 Déc 25 à 14 h 25

        Les Vertes lanternes rouges, une seule victoire en 10 matchs, 6 buts marqués pour 19 encaissés, il y a pire comme tirage en effet.

        

