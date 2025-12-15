OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

Actualités
  • par David Hernandez

    • En ce jour d'émission spéciale bilan et Coupe de France avec le FC Saint-Cyr Collonges, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Un bon moyen de ne louper aucune émission sur l'OL.

    Dernière émission de l'année 2025 pour "Tant qu'il y aura des Gones" et elle s'annonce chargée et spéciale. Au lendemain de la victoire de l'OL sur Le Havre en Ligue 1, l'équipe de TKYDG reçoit des invités de marque avec le FC Saint-Cyr Collonges. Rien d'étonnant puisque le pensionnaire de Régional 1 est tout simplement le dernier adversaire de l'année des joueurs de Paulo Fonseca avec le 32e de finale de Coupe de France qui se joue ce dimanche (21h) à Décines. Un focus sur logiquement fait sur le club amateur avec la présence en plateau du coach Clément Guillot.

    Pour ne rien rater de cette émission spéciale qui fera également le bilan de cette première partie de saison, n'oubliez pas de vous abonner. Cela fait vivre le média et vous permet d'être certain de ne pas manquer le direct. Pour ce faire, cliquez sur ce lien, puis actionnez les notifications grâce au bouton de la "cloche". Vous avez également la possibilité de voir ou revoir nos précédents numéros.

    Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

