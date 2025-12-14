OL - Le Havre (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Pour sa dernière sortie de l’année en Ligue 1, l’OL a fait le travail. Toutefois, sans Dominik Greif, l’issue aurait pu être bien différente contre Le Havre. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
La muraille Greif
Le duo Sulc - Moreira a encore fait parler la poudre mais le but du Tchèque aurait pu n’avoir aucune réelle incidence si Dominik Greif n’avait pas été là. De retour dans le but de l’OL après avoir laissé sa place en Ligue Europa, le Slovaque a envoyé un nouveau message à Descamps, si concurrence il devait y avoir. N’ayant rien eu à faire pendant presque toute la première mi-temps, le gardien lyonnais a été présent quand il le fallait. Suite au penalty stupide concédé par Morton, Greif a encore réussi à se montrer décisif dans cet exercice. Après Auxerre et Sinayoko, c’est Soumaré qui s’est cassé les dents sur le géant lyonnais (38e). Une première intervention décisive, suivie de deux autres en seconde. Avec un pied réflexe à la 68e suite à un mauvais ballon renvoyé par Mata. Puis en faisant l’arrêt qu’il faut sur une frappe au premier poteau bien masquée (81e).
On a moins aimé
Satriano encore et toujours
On va dire qu’on s’acharne sur le cas de l’Uruguayen alors qu’un Abner ou Morton auraient pu faire partie de cette catégorie. Seulement, c’est presque devenu trop criant pour le laisser passer. Dans un après-midi compliqué, l’attaquant aurait très vite pu mettre les siens en bonne position à la 2e minute. Mais, même face à une cage qui a semblé vide, Satriano a trouvé le moyen de mettre sa tête sur la barre. Peut-être encore plus dur à faire. Si d’ordinaire, il a compensé ce manque de confiance par un état d’esprit de lâche-rien, il n’a même pas forcément brillé dans ce secteur. Encore trop imprécis techniquement dans ses remises, l’Uruguayen n’a pas eu le droit à des sifflets à sa sortie. Mais quelques gestes d’humeur de certains coéquipiers montrent que la situation de l’attaquant devient complexe.
Moreira 2 superbe contrôle, on a du bol de l'avoir, pioche exceptionnelle
Yes la même, Moreira, et Grief qui nous sors plusieurs arrêts.
Moreira dingue cette pioche en effet ! Bravo à MLJ la dessus…Il reussi a nous faire oublier Fofana…
Le groupe est total cramé, il faut maintenant beaucoup de récupération et ne pas se louper en CF, des renforts et le retour des blessés, ça urge...
C’est clair…les joueurs ont l’air au bout du bout…par contre Satriano trouve encore le moyen de nous décevoir, alors que nous n’attendons rien de lui…
Cette tête sur la barre…j’ai presque éclaté ma télé 🤣
Je sais pas si le groupe est cramé, je les ait vu beaucoup courir pourtant...
Je dirais plutôt qu'on voit au fil de la saison que la plupart sont des joueurs plus que moyens, ils ont pas le niveau.
C'est vraiment dingue qu'on soit quand même à cette 5ème place vu les mauvaises prestations.
Il va falloir bien gérer la trêve et que les organismes récupèrent
Satriano je pense qu'il faut le mettre un peu à l'écart et faire travailler travailler devant le but qu'il soit prêt pour le printemps parce que là il sert à rien s'il a des buts tout fait et qu'il ne cadre pas 🤕 il faut essayer autre chose jusqu'à ce qu'il retrouve confiance et qu'il ait bien travaillé car je ne veux pas l'enterrer il me semble qu'il a des qualités
Cet après-midi j'ai vu pour 1 fois des joueurs qui en voulait et qui se sont sacrément bouger, loin d'être cramé
Mais oui ,merci grief, pour plusieurs arrêts sans parler du penalty
Greif et Moreira au top !
Lacher 1 peu satriano, la il met sur la barre d'entrée poissard comme il est sinon