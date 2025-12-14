Actualités
Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

OL - Le Havre (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 11 Commentaires

    • Pour sa dernière sortie de l’année en Ligue 1, l’OL a fait le travail. Toutefois, sans Dominik Greif, l’issue aurait pu être bien différente contre Le Havre. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    La muraille Greif

    Le duo Sulc - Moreira a encore fait parler la poudre mais le but du Tchèque aurait pu n’avoir aucune réelle incidence si Dominik Greif n’avait pas été là. De retour dans le but de l’OL après avoir laissé sa place en Ligue Europa, le Slovaque a envoyé un nouveau message à Descamps, si concurrence il devait y avoir. N’ayant rien eu à faire pendant presque toute la première mi-temps, le gardien lyonnais a été présent quand il le fallait. Suite au penalty stupide concédé par Morton, Greif a encore réussi à se montrer décisif dans cet exercice. Après Auxerre et Sinayoko, c’est Soumaré qui s’est cassé les dents sur le géant lyonnais (38e). Une première intervention décisive, suivie de deux autres en seconde. Avec un pied réflexe à la 68e suite à un mauvais ballon renvoyé par Mata. Puis en faisant l’arrêt qu’il faut sur une frappe au premier poteau bien masquée (81e).

    On a moins aimé

    Satriano encore et toujours

    On va dire qu’on s’acharne sur le cas de l’Uruguayen alors qu’un Abner ou Morton auraient pu faire partie de cette catégorie. Seulement, c’est presque devenu trop criant pour le laisser passer. Dans un après-midi compliqué, l’attaquant aurait très vite pu mettre les siens en bonne position à la 2e minute. Mais, même face à une cage qui a semblé vide, Satriano a trouvé le moyen de mettre sa tête sur la barre. Peut-être encore plus dur à faire. Si d’ordinaire, il a compensé ce manque de confiance par un état d’esprit de lâche-rien, il n’a même pas forcément brillé dans ce secteur. Encore trop imprécis techniquement dans ses remises, l’Uruguayen n’a pas eu le droit à des sifflets à sa sortie. Mais quelques gestes d’humeur de certains coéquipiers montrent que la situation de l’attaquant devient complexe.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    L'OL termine 2025 en Ligue 1 avec une victoire contre Le Havre (1-0)
    11 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Déc 25 à 17 h 23

      Moreira 2 superbe contrôle, on a du bol de l'avoir, pioche exceptionnelle

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 14 Déc 25 à 17 h 27

        Yes la même, Moreira, et Grief qui nous sors plusieurs arrêts.

        Signaler
      2. RBV
        RBV - dim 14 Déc 25 à 17 h 32

        Moreira dingue cette pioche en effet ! Bravo à MLJ la dessus…Il reussi a nous faire oublier Fofana…

        Signaler
    2. Avatar
      Outlander - dim 14 Déc 25 à 17 h 26

      Le groupe est total cramé, il faut maintenant beaucoup de récupération et ne pas se louper en CF, des renforts et le retour des blessés, ça urge...

      Signaler
      1. RBV
        RBV - dim 14 Déc 25 à 17 h 31

        C’est clair…les joueurs ont l’air au bout du bout…par contre Satriano trouve encore le moyen de nous décevoir, alors que nous n’attendons rien de lui…
        Cette tête sur la barre…j’ai presque éclaté ma télé 🤣

        Signaler
      2. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 14 Déc 25 à 17 h 32

        Je sais pas si le groupe est cramé, je les ait vu beaucoup courir pourtant...
        Je dirais plutôt qu'on voit au fil de la saison que la plupart sont des joueurs plus que moyens, ils ont pas le niveau.
        C'est vraiment dingue qu'on soit quand même à cette 5ème place vu les mauvaises prestations.

        Signaler
    3. florentdu42
      florentdu42 - dim 14 Déc 25 à 17 h 27

      Il va falloir bien gérer la trêve et que les organismes récupèrent

      Signaler
    4. Avatar
      michellahavane - dim 14 Déc 25 à 17 h 29

      Satriano je pense qu'il faut le mettre un peu à l'écart et faire travailler travailler devant le but qu'il soit prêt pour le printemps parce que là il sert à rien s'il a des buts tout fait et qu'il ne cadre pas 🤕 il faut essayer autre chose jusqu'à ce qu'il retrouve confiance et qu'il ait bien travaillé car je ne veux pas l'enterrer il me semble qu'il a des qualités

      Signaler
    5. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Déc 25 à 17 h 30

      Cet après-midi j'ai vu pour 1 fois des joueurs qui en voulait et qui se sont sacrément bouger, loin d'être cramé
      Mais oui ,merci grief, pour plusieurs arrêts sans parler du penalty

      Signaler
    6. Montcoua
      Montcoua - dim 14 Déc 25 à 17 h 30

      Greif et Moreira au top !

      Signaler
    7. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Déc 25 à 17 h 32

      Lacher 1 peu satriano, la il met sur la barre d'entrée poissard comme il est sinon

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    OL - Le Havre (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 17:20
    Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    L'OL termine 2025 en Ligue 1 avec une victoire contre Le Havre (1-0) 16:57
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    L'OL repasse à quatre derrière contre Le Havre, Tagliafico sur le banc 14:02
    Jour de Coupe de France pour les U18 féminins et masculins de l'OL 13:15
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Au FC Saint-Cyr Collonges, les billets se sont arrachés pour l’OL 12:30
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : Molebe et Barisic avec la réserve, Himbert avec les U18 11:45
    Nicolas Tagliafico lors de Le Havre - OL
    L’OL maitre à domicile contre Le Havre 11:00
    L'équipe du Havre
    Le Havre se déplacera sans trois de ses milieux au Parc OL 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Ligue 1 : Fonseca peste contre la programmation d’OL - Le Havre 09:30
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    OL - Le Havre : seulement deux changements dans le onze ? 08:45
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : terminer l’année en Ligue 1 sur du positif 08:00
    L'arbitre Marc Bollengier lors du match Toulouse - Le Havre
    Marc Bollengier arbitrera finalement OL - Le Havre 07:30
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour 13/12/25
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1 13/12/25
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre 13/12/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Revivez Le Havre - OL Lyonnes en Première Ligue 13/12/25
    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11 13/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre 13/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut