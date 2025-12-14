OL - Le Havre (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Pour sa dernière sortie de l’année en Ligue 1, l’OL a fait le travail. Toutefois, sans Dominik Greif, l’issue aurait pu être bien différente contre Le Havre. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

La muraille Greif

Le duo Sulc - Moreira a encore fait parler la poudre mais le but du Tchèque aurait pu n’avoir aucune réelle incidence si Dominik Greif n’avait pas été là. De retour dans le but de l’OL après avoir laissé sa place en Ligue Europa, le Slovaque a envoyé un nouveau message à Descamps, si concurrence il devait y avoir. N’ayant rien eu à faire pendant presque toute la première mi-temps, le gardien lyonnais a été présent quand il le fallait. Suite au penalty stupide concédé par Morton, Greif a encore réussi à se montrer décisif dans cet exercice. Après Auxerre et Sinayoko, c’est Soumaré qui s’est cassé les dents sur le géant lyonnais (38e). Une première intervention décisive, suivie de deux autres en seconde. Avec un pied réflexe à la 68e suite à un mauvais ballon renvoyé par Mata. Puis en faisant l’arrêt qu’il faut sur une frappe au premier poteau bien masquée (81e).

On a moins aimé

Satriano encore et toujours

On va dire qu’on s’acharne sur le cas de l’Uruguayen alors qu’un Abner ou Morton auraient pu faire partie de cette catégorie. Seulement, c’est presque devenu trop criant pour le laisser passer. Dans un après-midi compliqué, l’attaquant aurait très vite pu mettre les siens en bonne position à la 2e minute. Mais, même face à une cage qui a semblé vide, Satriano a trouvé le moyen de mettre sa tête sur la barre. Peut-être encore plus dur à faire. Si d’ordinaire, il a compensé ce manque de confiance par un état d’esprit de lâche-rien, il n’a même pas forcément brillé dans ce secteur. Encore trop imprécis techniquement dans ses remises, l’Uruguayen n’a pas eu le droit à des sifflets à sa sortie. Mais quelques gestes d’humeur de certains coéquipiers montrent que la situation de l’attaquant devient complexe.