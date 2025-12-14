Actualités
Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
Pavel Sulc lors son but pendant OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sulc (OL) : "Je n'ai pas réfléchi, j'ai plongé et mis ma tête"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteur de l'unique but de la rencontre entre l'OL et Le Havre, Pavel Sulc s'est encore montré décisif. L'attaquant tchèque a enlevé une belle épine du pied de son équipe dimanche.

    C'est un match très difficile aujourd'hui. Comment jugez-vous cette victoire (1-0) ?

    Pavel Sulc : Je pense que dans la première mi-temps, nous avons très bien joué, mais nous n'avons pas réussi à ouvrir le score. Je suis en partie responsable, car j'ai eu une belle occasion pour marquer en fin de mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile puisqu'on savait que Le Havre était plutôt bon sur les contres et on s'était préparés à ça. Nos quatre défenseurs, Clinton (Mata), Moussa (Niakhaté), Abner et Hans (Hateboer), ont fait un très gros match. Je suis content d'avoir eu une deuxième chance pour marquer et d'avoir pu aider à gagner.

    Comment expliquez-vous cette difficulté ?

    Je ne sais pas si c'est la fatigue. Je pense que l'équipe a de la qualité. Toutes les équipes de Ligue 1 ont de la qualité, donc c'est difficile. Mais je pense que nous pouvons être contents du match que nous avons fait.

    "Je veux aider l'équipe en étant décisif"

    Pouvez-vous décrire votre but ?

    On en a parlé à la pause. Le coach nous a dit d'être prêts et de venir du deuxième poteau. J'ai dit à Afonso (Moreira) de le mettre dans la boîte, et il l'a fait. Je n'ai pas réfléchi, j'ai plongé, j'ai mis ma tête. Je ne savais pas si ça avait fait but, mais heureusement que oui.

    C'est votre 6ème but en Ligue 1. Comment vous vous sentez six mois après votre arrivée en France et à l'OL ?

    Le championnat est très difficile. Je joue davantage dans un rôle d'avant-centre donc ça me va mieux mais les défenses de Ligue 1 sont très compliquées à manœuvrer. Les joueurs sont d'un autre niveau. On a une très bonne équipe, ça aide, je peux me montrer décisif, en marquant des buts ou en faisant des passes.

    Quel est votre objectif ? 10 buts ? 

    10 buts ? Peut-être plus, j'espère.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Gonedamien38 - dim 14 Déc 25 à 18 h 15

      Pavel, sulc !!!!!

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 14 Déc 25 à 19 h 01

      "Quel est votre objectif ? 10 buts ?"
      La pauvre question débile.

