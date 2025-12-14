OL : terminer l’année en Ligue 1 sur du positif

Battu à Lorient il y a une semaine, l’OL referme le chapitre de son année 2025 en Ligue 1, ce dimanche face au Havre. Sans trop de certitudes ces dernières semaines, les Lyonnais veulent finir sur une bonne note.

À la différence de Nantes puis de Lorient, ils ne refermeront pas la dernière journée de Ligue 1 en 2025. S’ils avaient pu se montrer un peu de pression, certes inutile, ces deux dernières semaines, les joueurs de l’OL en seront dépourvus ce dimanche à 15h du côté du Parc OL. Si tous les concurrents n’auront pas encore joué et qu’ils pourraient laisser des plumes en chemin dans la journée de dimanche, les Lyonnais doivent avant tout se concentrer sur eux-mêmes. Car, sans dire qu’il y a urgence, la formation rhodanienne ne peut plus se permettre de laisser des points en route.

Avec seulement quatre points pris sur neuf possibles depuis le retour de trêve courant novembre, Paulo Fonseca et ses hommes sont loin d’être sur une dynamique d’un prétendant à la Ligue des champions. Cela se ressent au classement, avec une provisoire sixième place, mais surtout cinq points de retard sur le podium. "Nous avons besoin de gagner. Le Havre est une équipe compliquée, mais nous devons faire un bon match et gagner", a rappelé l’entraîneur.

Mettre un peu de pression sur les concurrents

Face à l’une des cinq équipes qui se battent pour ne pas descendre, la mission ne s’annonce pas compliquée sur le papier. Seulement, les Lyonnais ont montré à Auxerre puis à Lorient, le week-end dernier, que rien n’était joué d’avance. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore quelque chose à se faire pardonner par rapport au revers en Bretagne il y a une semaine. Car ce n’est pas le visage montré contre Go Ahead Eagles jeudi en Ligue Europa qui a permis de tourner définitivement la page bretonne.

Contre Le Havre, il faudra l’art et la manière, à l’heure où les joueurs commencent sérieusement à tirer la langue. Et c’est là toute la science de Paulo Fonseca qui doit rentrer en ligne de compte. Tancé pour son coaching parfois incompréhensible en cours de match, le Portugais a justifié tout cela, affirmant que "c’est compliqué de faire des changements quand nous n’avons pas beaucoup de solutions."

Greif et Hateboer de retour dans le onze

Ce dimanche, les changements ne devraient pas être nombreux dans le onze de l’OL. Même à bout de souffle, Corentin Tolisso va enchaîner une nouvelle titularisation, avec l’espoir de pouvoir rapidement céder sa place. "Nous voulons aussi préparer le match en faisant attention à la condition physique de l’équipe pour bien gérer le temps et le match." Pour cela, il faudra que ses coéquipiers et lui fassent le travail bien plus rapidement qu’en Ligue Europa. Jeudi, Fonseca avait pesté contre le manque de réalisme de son équipe après qu'elle eut repris l’avantage à 2-1 à la 11e minute de jeu. Une mauvaise habitude cette saison à ne pas reproduire ce dimanche pour s’offrir un dernier tour de piste réussi en Ligue 1. Et ainsi mettre la pression sur les concurrents.