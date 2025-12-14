Le Havre se déplacera sans trois de ses milieux au Parc OL

Lancé dans la course au maintien, Le Havre n’arrive pas avec toutes ses force-vives à Décines. Didier Digard doit faire sans ses milieux Abdoulaye Touré, Simon Ebonog et Reda Khadra, tous les trois blessés.

Paulo Fonseca a prévenu que Le Havre était "l’une des meilleures équipes de Ligue 1 en contre-attaque". S’attendant donc à avoir la possession, l’entraîneur portugais ne veut ainsi pas voir l’OL se faire surprendre dans ce domaine. Cependant, la formation normande s’avance avec quelques pépins physiques, et non des moindres. Ils concernent tous l’entrejeu, un secteur stratégique dans le système de Didier Digard. L’entraîneur havrais sera toujours privé d'Abdoulaye Touré, touché à un genou face au PSG (0-3) il y a trois semaines, et de Simon Ebonog, blessé à une cuisse le week-end passé contre le Paris FC (0-0).

Delaine de retour en défense

S’attendant à récupérer Reda Khadra, blessé dans la capitale, Didier Digard a eu la mauvaise surprise de voir son milieu déclarer forfait à l’entraînement vendredi. Souffrant de l’épaule, il n’a donc pas fait le déplacement jusqu’à Décines, au contraire de Thomas Delaine, remis d'une blessure à un orteil et ainsi apte pour ce rendez-vous de la 16e journée de Ligue 1.