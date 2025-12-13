10 sur 10 pour l'OL Lyonnes. Opposées au Havre ce samedi, les Lyonnaises ont gagné très largement (0-7). Elles s'envolent en tête de la D1 avec 30 points.

Il est toujours piègeux de disputer une rencontre d'un championnat que l'on domine entre deux rendez-vous européens. Surtout lorsqu'il s'agit du troisième déplacement de suite. Pourtant, l'OL Lyonnes s'est très bien sorti de cette situation en dominant tranquillement Le Havre ce samedi en fin d'après-midi (0-7).

Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giráldez ont acculé leur adversaire dans son camp durant une grande partie du match. Comme souvent en Première Ligue, les coéquipières de Wendie Renard, de retour sur les terrains, n'ont jamais tremblé. Si la partie a commencé sur un petit rythme, tout a basculé après un quart d'heure de jeu. Le superbe centre de Sofie Svava a trouvé la tête de Kadidiatou Diani (0-1, 16e). Rebelote à la 42e, avec cette fois-ci un service d'Ashley Lawrence pour Marie-Antoinette Katoto (0-2).

Joli but sur un ciseau pour Becho

Les Rhodaniennes avaient fait la différence à la pause, et le score aurait pu être encore plus lourd. On repense aux tentatives de Marie-Antoinette Katoto et de Kadidiatou Diani arrêtées par la gardienne, ou à la tête de Wendie Renard sur la barre transversale.

En deuxième période, elles ont maintenu leur domination, creusant vite l'écart par Vicki Becho d'un beau ciseau (52e) et Inès Benyahia, buteuse contre son ancien club (0-4, 57e). L'addition s'est corsée lors de la dernière demi-heure grâce à Kadidiatou Diani (0-5, 61e) et Tabitha Chawinga (0-6, 81e). Entrée à la 69e, la Malawite a même signé un doublé dans le temps additionnel (0-7, 90e+1).

L'OL Lyonnes poursuit son parcours immaculé

Un résultat synonyme de dixième victoire en D1 pour l'OL Lyonnes. Seul en tête, il compte cinq longueurs d'avance sur son dauphin, le PSG, après dix journées. Une bonne chose avant d'essayer de valider définitivement le top 4 en Ligue des champions. Pour cela, une confrontation mercredi à domicile face à l'Atlético de Madrid. Un nul suffira, mais cette équipe ne cherchera ni plus ni moins qu'un cinquième succès dans la compétition pour marquer les esprits.