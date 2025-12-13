Actualités
Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
Kadidiatou Diani, joueuse de l’OL (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1

  • par Gwendal Chabas
  • 16 Commentaires

    • 10 sur 10 pour l'OL Lyonnes. Opposées au Havre ce samedi, les Lyonnaises ont gagné très largement (0-7). Elles s'envolent en tête de la D1 avec 30 points.

    Il est toujours piègeux de disputer une rencontre d'un championnat que l'on domine entre deux rendez-vous européens. Surtout lorsqu'il s'agit du troisième déplacement de suite. Pourtant, l'OL Lyonnes s'est très bien sorti de cette situation en dominant tranquillement Le Havre ce samedi en fin d'après-midi (0-7).

    Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giráldez ont acculé leur adversaire dans son camp durant une grande partie du match. Comme souvent en Première Ligue, les coéquipières de Wendie Renard, de retour sur les terrains, n'ont jamais tremblé. Si la partie a commencé sur un petit rythme, tout a basculé après un quart d'heure de jeu. Le superbe centre de Sofie Svava a trouvé la tête de Kadidiatou Diani (0-1, 16e). Rebelote à la 42e, avec cette fois-ci un service d'Ashley Lawrence pour Marie-Antoinette Katoto (0-2).

    Joli but sur un ciseau pour Becho

    Les Rhodaniennes avaient fait la différence à la pause, et le score aurait pu être encore plus lourd. On repense aux tentatives de Marie-Antoinette Katoto et de Kadidiatou Diani arrêtées par la gardienne, ou à la tête de Wendie Renard sur la barre transversale.

    En deuxième période, elles ont maintenu leur domination, creusant vite l'écart par Vicki Becho d'un beau ciseau (52e) et Inès Benyahia, buteuse contre son ancien club (0-4, 57e). L'addition s'est corsée lors de la dernière demi-heure grâce à Kadidiatou Diani (0-5, 61e) et Tabitha Chawinga (0-6, 81e). Entrée à la 69e, la Malawite a même signé un doublé dans le temps additionnel (0-7, 90e+1).

    L'OL Lyonnes poursuit son parcours immaculé

    Un résultat synonyme de dixième victoire en D1 pour l'OL Lyonnes. Seul en tête, il compte cinq longueurs d'avance sur son dauphin, le PSG, après dix journées. Une bonne chose avant d'essayer de valider définitivement le top 4 en Ligue des champions. Pour cela, une confrontation mercredi à domicile face à l'Atlético de Madrid. Un nul suffira, mais cette équipe ne cherchera ni plus ni moins qu'un cinquième succès dans la compétition pour marquer les esprits.

    à lire également
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour
    16 commentaires
    1. Avatar
      Lionel Fontana - sam 13 Déc 25 à 19 h 02

      Très bon match surtout si on regarde les scores des autres équipes du top 4

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - sam 13 Déc 25 à 19 h 02

      Même avec 2 de tension on peut marquer un but... MAK nous l'a démontré et Bécho "same player shoot again" aussi .... 🥳

      Signaler
    3. Avatar
      Gune56 - sam 13 Déc 25 à 19 h 03

      Elles sont impressionnantes!!!

      Signaler
    4. Avatar
      brad - sam 13 Déc 25 à 19 h 04

      C'était cloué d'avance et encore j'étais un peu juste dans mon prono , elles restent invaincus mais au delà du score j'ai vu une belle application des filles a nous faire un football propre et qui donne beaucoup d'indications sur ce que veut Gigi , quand tu viens au devant du ballon au lieu d'attendre cela nous donne cette démonstration ; bravo les filles !
      Impressionné par Svava , le côté gauche a juste des prolongations de contrat , il nous fait voir l'avenir en rose Bacha/Svava .....

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 19 h 14

        J'allais le dire aussi brad, avec Svava/Bacha on a du top à gauche pour l'avenir. Deux styles différents mais hyper efficace . Yes prolongation obligatoire.

        Signaler
    5. isabielle
      isabielle - sam 13 Déc 25 à 19 h 12

      Ashley Lawrence a bien joué son rôle défensif, c'est propre et incisif et ses centres était corrects... pas mal finalement !

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 13 Déc 25 à 19 h 15

        Et une passe décisive.

        Signaler
        1. Avatar
          JM-C - sam 13 Déc 25 à 19 h 24

          deux ! centres pour Katoto (41'38") et Benyahia (56'04")

    6. seb.66
      seb.66 - sam 13 Déc 25 à 19 h 14

      Félicitations aux havraises qui n'ont pas fermé le jeu et permis d'avoir un match agréable à regarder !

      Signaler
    7. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 13 Déc 25 à 19 h 15

      J'espère que les inquiets au soir de Dijon sont maintenant rassurés, on devait même se méfier en ligue 1, si, si ! 😜😂
      3 à Manchester, 7 au Havre, c'est vrai que l'on peut mieux faire !😉

      Signaler
    8. dede74
      dede74 - sam 13 Déc 25 à 19 h 17

      Félicitations aux havraises, qui ont joué le jeu, sans mettre un gros bus devant la gardienne, ce qui permet ce genre de score et donne du plaisir aux supporteurs de l'OL.
      Bravo aux Fenottes, qui ont développé du jeu créatif et performant. La patte du coach commence à se remarquer, on a vu un jeu, un peu similaire à celui du Barça, qui jouait aussi cet après-midi.
      On en redemande.

      edit : je viens de liire le comm de seb, j'ai l'impression d'avoir copié/collé 😊

      Signaler
    9. Avatar
      JM-C - sam 13 Déc 25 à 19 h 21

      On n'entends plus les détracteurs d'Ashley Lawrence, 2 centres décisifs ...
      Elle a été bordurée un an par Sonia, normal qu'elle mette du temps à retrouver le rythme.
      Centre de Lawrence pour Katoto, ça doit faire rager le PQSG.

      7-0 contre une équipe que ne fait ni marquage ni pressing, c'est trop facile.

      Et Chawinga utilisée en fin de rencontre quand il y a plus d'espaces, très bonne idée.

      Sinon, celles qui ont joué tout le match (Lawrence, Svava, Yohannes, Benyahia et Becho) ne seront probablement pas titulaires contre l'Atletico, la gardienne étant toujours un cas à part. Mais je n'exclue pas Micah.

      On a maintenant 6 points d'avance sur le PQSG (le 6e étant virtuel avec 25 buts marqués en plus), le PFC ayant aussi fait match nul 0-0 presque une habitude chez eux.

      Signaler
      1. chignol
        chignol - sam 13 Déc 25 à 19 h 31

        5 points d'avance, pas 6. Mais c'est suffisant pour finir la saison régulière à la première place.

        Signaler
        1. Avatar
          JM-C - sam 13 Déc 25 à 19 h 43

          oui mais j'ai dit que le 6e était virtuel car la différence de but équivaut à un point de plus.

        2. chignol
          chignol - sam 13 Déc 25 à 19 h 44

          Ah OK, j'avais pas bien compris cet adjectif.

    10. Avatar
      JM-C - sam 13 Déc 25 à 19 h 41

      Récapitulation des passés décisives: Svava (1), Lawrence (2), Bécho (1), Yohannes (1), Heaps (1).
      Le but de Bécho (0-3, 51'54") résulte d'une transversale de la droite de Shrader mais Bécho marque en 2 temps, son premier tir étant contré par une havraise (#3 Baron)

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Le Havre : Ruben Kluivert de retour 19:10
    Kadidiatou Diani, joueuse de l'OL
    L'OL Lyonnes s'impose tranquillement au Havre et creuse l'écart en D1 18:55
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France 2026-2027 : l'OL entrera en lice le 19 ou 20 décembre 17:40
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Revivez Le Havre - OL Lyonnes en Première Ligue 16:50
    Wendie Renard célébrant une victoire de l'OL
    Le Havre - OL Lyonnes : Wendie Renard retrouve le 11 16:05
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca se méfie de la "vitesse" du Havre 15:10
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté est bien retenu par le Sénégal pour la CAN 14:20
    Didier Digard entraîneur du Havre
    Malgré le coup de mou de l'OL, Le Havre ne s'emballe pas 13:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
    OL Lyonnes : pourquoi Wendie Renard n'a pas joué les 2 derniers matchs 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Mercato : la presse madrilène envoie Endrick à l'OL 11:50
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    L'OL Lyonnes a rendez-vous au Havre pour maintenir la cadence 11:00
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    OL : Fonseca a apprécié le but de Šulc face à Go Ahead Eagles 10:10
    Mohamed El Arouch, ancien milieu de l'OL, aujourd'hui à Molenbeek
    Mercato : Mohamed El Arouch (ex-OL) quitte le RWDM Brussels 09:25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    OL : Adam Karabec, le principal perdant du changement de système ? 08:40
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Joueuse du mois en D1 : Jule Brand ouvre le compteur des Fenottes 08:00
    OL Académie
    OL Académie : le programme du week-end 07:30
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Le Havre - OL Lyonnes : un groupe sans Hegerberg, Dumornay ou encore Bacha 12/12/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Sanctionné lors Lorient - OL, Tolisso sous la menace d’une suspension 12/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut