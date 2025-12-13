10 sur 10 pour l'OL Lyonnes. Opposées au Havre ce samedi, les Lyonnaises ont gagné très largement (0-7). Elles s'envolent en tête de la D1 avec 30 points.
Il est toujours piègeux de disputer une rencontre d'un championnat que l'on domine entre deux rendez-vous européens. Surtout lorsqu'il s'agit du troisième déplacement de suite. Pourtant, l'OL Lyonnes s'est très bien sorti de cette situation en dominant tranquillement Le Havre ce samedi en fin d'après-midi (0-7).
Dominatrices de bout en bout, les joueuses de Jonatan Giráldez ont acculé leur adversaire dans son camp durant une grande partie du match. Comme souvent en Première Ligue, les coéquipières de Wendie Renard, de retour sur les terrains, n'ont jamais tremblé. Si la partie a commencé sur un petit rythme, tout a basculé après un quart d'heure de jeu. Le superbe centre de Sofie Svava a trouvé la tête de Kadidiatou Diani (0-1, 16e). Rebelote à la 42e, avec cette fois-ci un service d'Ashley Lawrence pour Marie-Antoinette Katoto (0-2).
Joli but sur un ciseau pour Becho
Les Rhodaniennes avaient fait la différence à la pause, et le score aurait pu être encore plus lourd. On repense aux tentatives de Marie-Antoinette Katoto et de Kadidiatou Diani arrêtées par la gardienne, ou à la tête de Wendie Renard sur la barre transversale.
En deuxième période, elles ont maintenu leur domination, creusant vite l'écart par Vicki Becho d'un beau ciseau (52e) et Inès Benyahia, buteuse contre son ancien club (0-4, 57e). L'addition s'est corsée lors de la dernière demi-heure grâce à Kadidiatou Diani (0-5, 61e) et Tabitha Chawinga (0-6, 81e). Entrée à la 69e, la Malawite a même signé un doublé dans le temps additionnel (0-7, 90e+1).
L'OL Lyonnes poursuit son parcours immaculé
Un résultat synonyme de dixième victoire en D1 pour l'OL Lyonnes. Seul en tête, il compte cinq longueurs d'avance sur son dauphin, le PSG, après dix journées. Une bonne chose avant d'essayer de valider définitivement le top 4 en Ligue des champions. Pour cela, une confrontation mercredi à domicile face à l'Atlético de Madrid. Un nul suffira, mais cette équipe ne cherchera ni plus ni moins qu'un cinquième succès dans la compétition pour marquer les esprits.
Très bon match surtout si on regarde les scores des autres équipes du top 4
Même avec 2 de tension on peut marquer un but... MAK nous l'a démontré et Bécho "same player shoot again" aussi .... 🥳
Elles sont impressionnantes!!!
C'était cloué d'avance et encore j'étais un peu juste dans mon prono , elles restent invaincus mais au delà du score j'ai vu une belle application des filles a nous faire un football propre et qui donne beaucoup d'indications sur ce que veut Gigi , quand tu viens au devant du ballon au lieu d'attendre cela nous donne cette démonstration ; bravo les filles !
Impressionné par Svava , le côté gauche a juste des prolongations de contrat , il nous fait voir l'avenir en rose Bacha/Svava .....
J'allais le dire aussi brad, avec Svava/Bacha on a du top à gauche pour l'avenir. Deux styles différents mais hyper efficace . Yes prolongation obligatoire.
Ashley Lawrence a bien joué son rôle défensif, c'est propre et incisif et ses centres était corrects... pas mal finalement !
Et une passe décisive.
deux ! centres pour Katoto (41'38") et Benyahia (56'04")
Félicitations aux havraises qui n'ont pas fermé le jeu et permis d'avoir un match agréable à regarder !
J'espère que les inquiets au soir de Dijon sont maintenant rassurés, on devait même se méfier en ligue 1, si, si ! 😜😂
3 à Manchester, 7 au Havre, c'est vrai que l'on peut mieux faire !😉
Félicitations aux havraises, qui ont joué le jeu, sans mettre un gros bus devant la gardienne, ce qui permet ce genre de score et donne du plaisir aux supporteurs de l'OL.
Bravo aux Fenottes, qui ont développé du jeu créatif et performant. La patte du coach commence à se remarquer, on a vu un jeu, un peu similaire à celui du Barça, qui jouait aussi cet après-midi.
On en redemande.
edit : je viens de liire le comm de seb, j'ai l'impression d'avoir copié/collé 😊
On n'entends plus les détracteurs d'Ashley Lawrence, 2 centres décisifs ...
Elle a été bordurée un an par Sonia, normal qu'elle mette du temps à retrouver le rythme.
Centre de Lawrence pour Katoto, ça doit faire rager le PQSG.
7-0 contre une équipe que ne fait ni marquage ni pressing, c'est trop facile.
Et Chawinga utilisée en fin de rencontre quand il y a plus d'espaces, très bonne idée.
Sinon, celles qui ont joué tout le match (Lawrence, Svava, Yohannes, Benyahia et Becho) ne seront probablement pas titulaires contre l'Atletico, la gardienne étant toujours un cas à part. Mais je n'exclue pas Micah.
On a maintenant 6 points d'avance sur le PQSG (le 6e étant virtuel avec 25 buts marqués en plus), le PFC ayant aussi fait match nul 0-0 presque une habitude chez eux.
5 points d'avance, pas 6. Mais c'est suffisant pour finir la saison régulière à la première place.
oui mais j'ai dit que le 6e était virtuel car la différence de but équivaut à un point de plus.
Ah OK, j'avais pas bien compris cet adjectif.
Récapitulation des passés décisives: Svava (1), Lawrence (2), Bécho (1), Yohannes (1), Heaps (1).
Le but de Bécho (0-3, 51'54") résulte d'une transversale de la droite de Shrader mais Bécho marque en 2 temps, son premier tir étant contré par une havraise (#3 Baron)